14 Kilo abgespeckt: Normalo-Sommerhaus-Vanessa will zunehmen

Vanessa Brahimi, bekannt aus dem Reality-TV-Format Das Sommerhaus der Normalos, sprach kürzlich in einer Instagram-Fragerunde offen über ihren Gewichtsverlust. Seit dem Frühling des vergangenen Jahres hat sie insgesamt 14 Kilogramm verloren, wie sie ihren Followern mitteilte. Auf die Frage, wie es dazu kam, erklärte Vanessa, dass sie vor der Show gezielt durch intensives Training und eine Ernährungsumstellung abnahm, um für die Herausforderungen im Sommerhaus bestens vorbereitet zu sein. Während der Dreharbeiten und auch danach verlor sie jedoch weitere Kilos – ungewollt, wie sie betonte.

Nun wolle sie wieder zunehmen: "So zwei Kilo dürfen eigentlich schon wieder drauf." Die drastische Veränderung ihres Gewichts sei für Vanessa nicht nur ein optisches, sondern auch ein persönliches Thema. Sie erklärte, dass sie sich aktuell etwas zu schlank finde und nicht mehr vollkommen wohlfühle. Daher wolle sie aktiv daran arbeiten, wieder in ein für sie gesünderes Gleichgewicht zu finden. Gleichzeitig erhalte sie immer wieder Fragen von ihren Followern zu ihrer Figur, ihrer Ernährung und ihrer Routine. Deshalb habe sie sich entschieden, das Thema offen anzusprechen, um Missverständnisse oder Gerüchte zu vermeiden.

Vanessa war zuletzt vor allem aufgrund ihrer Teilnahme an der Realityshow "Das Sommerhaus der Normalos" in den Schlagzeilen, wo sie und ihr Partner die Challenges der Show meisterten. Die Aufmerksamkeit, die sie dadurch bekam, war jedoch nicht nur positiv. "Die ersten Hassnachrichten haben mich wirklich getroffen und erschrocken", erklärte sie in ihrer Instagram-Story. "Ich musste lernen, damit umzugehen, aber ich hatte großes Glück mit meinem tollen Umfeld." Trotz der Herausforderungen bleibt Vanessa entschlossen, ihren eigenen Weg zu gehen – sowohl in Bezug auf ihr Körpergefühl als auch im Umgang mit Kritik.

RTL "Das Sommerhaus der Normalos"-Bewohner, Staffel eins im Jahr 2025

Instagram / itsnessa_ Richard und Vanessa, "Das Sommerhaus der Normalos"-Teilnehmer

