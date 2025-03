Im Konflikt mit Kim: Kanye West mit Tochter North unterwegs

Zwischen dem Rapper Kanye West (47) und seiner Ex-Frau Kim Kardashian (44) herrscht dicke Luft. Auslöser für den Streit der Hollywood-Stars sind Fragen zur Erziehung ihrer vier gemeinsamen Kinder. Kanye machte vor wenigen Tagen stinksauer im Netz deutlich, dass er sich außen vor gelassen fühle. Haben seine Schimpftiraden nun etwas bewirkt? Wie Fotos zeigen, die der Daily Mail vorliegen, war der Musiker am Dienstag alleine mit seinen vier Kindern unterwegs. Auf den Bildern verlassen North (11), Saint (9), Chicago (7) und Psalm (5) gemeinsam mit ihrem Vater ein Warenhaus in Los Angeles und steigen anschließend in getrennte Autos.

Obwohl sie sich öffentlich streiten, scheint Kim wohl den Kontakt ihrer Kinder zu Kanye nicht zu unterbinden. Die Unternehmerin hatte ursprünglich ein Problem damit, dass der Rapper einen Song gemeinsam mit Tochter North und dem inhaftierten Musikmogul P. Diddy (55) veröffentlichte. Sie wollte ihre Tochter vor möglichen negativen Konsequenzen schützen – doch Kanye setzte sich darüber hinweg und veröffentlichte den Song auf X.

Nicht nur seine älteste Tochter bindet der 47-Jährige in seine Musikprojekte ein. Am Mittwoch, nur wenige Stunden nach dem Treffen von Kanye und seinen Kids, ging ein weiterer Song online, in dem sein Sohn Saint den Hauptprotagonisten spielt. In dem YouTube-Clip kämpft der Neunjährige fast 30 Minuten lang in einem Wrestling-Ring mit einem Hammer gegen diverse Profi-Wrestler. Das Lied "Bully", was auf Deutsch so viel wie "Mobber" heißt, sei von Saint inspiriert. Das berichtete Kanye vergangenen Monat im YouTube-Interview mit Justin Laboy. Auf die Idee für den Song sei er gekommen, nachdem sein Sohn ihm erzählt hatte, wie er ein anderes Kind getreten hatte, weil es "schwach" war.

Instagram / kimkardashian/ North, Kim Kardashian, Psalm, Chicago, Saint

Instagram / kimkardashian Saint West im Dezember 2023

