Lisha Savage verteidigt Nikola und macht Hatern eine Ansage

Reality-TV-Star Lisha Savage hat in einer Instagram-Story mit deutlichen Worten ihren Promis unter Palmen-Mitkandidaten Nikola Glumac (29) verteidigt. Anlass ihrer Ansage waren zahlreiche negative Kommentare, die sich gegen den Partner von Kim Virginia Hartung (29) richteten und sein Verhalten in der Sendung kritisierten. Lisha machte ihrem Ärger Luft: "Niemand kennt ihn! Bevor ihr urteilt, befasst euch richtig mit der Person", schrieb sie aufgebracht und hob hervor, wie loyal Nikola sich im Laufe der Show gezeigt habe. Ihrer Meinung nach werde er in der Öffentlichkeit völlig falsch wahrgenommen.

Lisha stellte klar, dass Nikola nicht manipulierbar sei, obwohl ihm genau das vorgeworfen wurde. Laut ihr hätten andere Teilnehmer mehrfach versucht, ihn gegen sie und ihren Mann Lou aufzubringen, doch vergeblich: Der Ex von Gloria Glumac (32) habe stets seine Loyalität bewiesen und sich für seine Freunde eingesetzt. Auch bei Konflikten habe er sich nie gescheut, seine Meinung offen auszusprechen, und sich vor seine Mitstreiter gestellt, wenn es brenzlig wurde. Besonders bemerkenswert sei für Lisha, dass auch ihr Mann Lou Nikola sofort in sein Herz schloss, nachdem er ihn persönlich kennengelernt hatte.

Nikola dürfte aktuell allerdings größere Probleme als die Hasswelle haben. Auf Instagram meldete sich seine Partnerin Kim mit unschönen Nachrichten zu Wort. Aktuell befinden sich die beiden Auswanderer wieder in Deutschland und wollten eigentlich ein paar Erledigungen abarbeiten. Jetzt ist der Tattoo-Fan allerdings beklaut worden! "Nikola wurden kurzerhand seine Dokumente geklaut", berichtete die 29-Jährige und fügte verzweifelt hinzu: "Keine Ahnung, was wir jetzt machen sollen. Die Dokumente braucht er, um in Dubai einzureisen, wie zum Beispiel seine Emirates-ID, und sein Führerschein ist auch weg. [...] Keine Ahnung, ob wir jetzt in Deutschland gestrandet sind und erst mal auf seine Papiere warten müssen."

Instagram / lishaandlou_the_originals Lisha, Ex-"Sommerhaus der Stars"-Kandidatin

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac im März 2025

