Papiere geklaut? Neues Drama bei Kim Virginia und Nikola

Bei Kim Virginia Hartung (29) und Nikola Glumac (29) will einfach keine Ruhe einkehren. Nach den Vorfällen in Australien und Nikolas Scheidungsdrama meldet sich Kim mit der nächsten unglücklichen Geschichte in ihrer Instagram-Story: "Nikola wurden kurzerhand seine Dokumente geklaut." Zwar können die beiden nicht mit Sicherheit sagen, ob Führerschein und Co. entwendet wurden oder ob Nikola sie verloren hat, jedoch habe Kim von zwei Followerinnen erfahren, dass ihnen an diesem Tag in demselben Shopping-Center zwei Einkaufstüten geklaut worden seien. Eine echte Hiobsbotschaft – da die beiden in wenigen Tagen wieder nach Dubai reisen wollen.

"Keine Ahnung, was wir jetzt machen sollen. Die Dokumente braucht er, um in Dubai einzureisen, wie zum Beispiel seine Emirates-ID und sein Führerschein ist auch weg. [...] Keine Ahnung, ob wir jetzt in Deutschland gestrandet sind und erst mal auf seine Papiere warten müssen", erklärt die 29-Jährige. Auf dieses Drama hätten die beiden verzichten können: "Wir sind nervlich echt nur noch am Ende. Hat uns gerade noch gefehlt. Wir fahren jetzt einfach mitten in der Nacht von Holland nach Mannheim und haben dann noch eine Krisensitzung, was wir jetzt machen sollen." Nachdem die werdende Mutter anfänglich über die absurde Situation lachen konnte, wirkt sie zerknirscht: "Kann einfach nicht glauben, dass wir jetzt auch noch beklaut wurden. Richtig ekliges, bedrückendes Gefühl."

Aktuell kommen die zwei Auswanderer aus den Schlagzeilen nicht heraus. Vor allem mit ihrem Autounfall auf ihrer Australienreise sorgten Kim und Nikola für einen ziemlichen Schock bei ihren Fans. Die mussten eine ganze Weile warten, bis sie ein Update von den beiden Promis unter Palmen-Stars bekamen. "Ich habe ein paar Schürfwunden, Hämatome und mir auch ordentlich den Kopf gestoßen, aber bei Nikola ist es weitaus schlimmer. Er hat ein Schleudertrauma der Halswirbelsäule", erklärte die Blondine betroffen in ihrer Instagram-Story.

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung im Februar 2025 in Australien

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Februar 2025

