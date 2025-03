Welcher "Let's Dance"-Promi soll sich heute verabschieden?

Heute Abend ist es wieder so weit: In der vierten Let's Dance-Show werden die Promis wieder ihre Tanzkünste beweisen. Die heutige Folge wird allem Anschein nach aber besonders spannend: Die Kandidaten müssen im berühmt-berüchtigten Dance Battle in zwei Teams gegeneinander antreten. Am Ende der Sendung muss sich allerdings trotzdem ein Teilnehmer verabschieden. Nun stellt sich die Frage: Welchen der übrig gebliebenen Hobbytänzer soll es eurer Meinung nach heute treffen?

Bereits gestern wurde bekannt, mit welchen Tänzen die Kandidaten heute über das Tanzparkett schweben werden. Wie auf dem Instagram-Account der Show verkündet wurde, werden Ben Zucker und Simone Thomalla (59) mit ihren jeweiligen Tanzpartnern einen Cha-Cha-Cha vorführen. Ebenso lebhaft wird es bei Marie Mouroum. Sie tanzt gemeinsam mit Alexandru Ionel (30) einen Samba. Taliso Engel und Patricija Ionel (30) dagegen wagen sich an einen Slowfox. Gleich drei Promis möchten das Publikum mit einem Charleston verzaubern: Jeanette Biedermann (45), Fabian Hambüchen (37) und Marc Eggers (38). Diego Pooth (21) und SelfieSandra (25) werden mit den Tanzprofis einen Quickstep tanzen. Außerdem wird es zwei Rumbas geben – und zwar von Christine Neubauer (62) und Valentin Lusin (38) sowie Paola Maria (31) und Massimo Sinató (44).

In der vergangenen Woche war es Leyla Lahouar (28), die die Sendung verlassen musste. Der Realitystar, der zu Beginn der Staffel krankheitsbedingt ausgefallen war, konnte mit ihrem Slowfox nicht überzeugen – weder die Jury noch das Publikum. Von Jorge González (57), Motsi Mabuse (43) und Joachim Llambi (60) bekam sie elf Punkte und erhielt ebenso die wenigsten Anrufe der Zuschauer. Die Fans der Promi Big Brother-Gewinnerin zeigten sich enttäuscht: "Schade… Sie war mir echt sympathisch", betonte ein Nutzer auf Social Media.

RTL / Stefan Gregorowius Ben Zucker, Anastasia Maruster, Marc Eggers, Kathrin Menzinger, Osan Yaran und Malika Dzumaev

RTL / Stefan Gregorowius Leyla Lahouar und Sergiu Maruster bei "Let's Dance" 2025

