Jeff Bezos und Lauren haben Hochzeitseinladungen verschickt

Jeff Bezos (61) und Lauren Sánchez (55) machen ernst: Laut Puck News haben der Amazon-Gründer und die ehemalige Nachrichtensprecherin bereits Hochzeitseinladungen verschickt. Die Trauung des milliardenschweren Paares soll demnach im Juni in Italien stattfinden, möglicherweise mit einer Zeremonie auf ihrer Luxusyacht vor der Küste von Venedig. Die beiden Turteltauben, die seit 2019 offiziell zusammen sind, verlobten sich im Mai 2023 während eines Aufenthalts in Südfrankreich. Lauren wurde damals mit einem beeindruckenden Verlobungsring an Bord ihrer Yacht gesichtet.

Gerüchte um die bevorstehende Trauung kursieren allerdings nicht erst seit Kurzem. Bereits im vergangenen Jahr machten Spekulationen über eine angebliche 550-Millionen-Euro-Hochzeit in Aspen die Runde, die Jeff allerdings dementierte. Nun scheint klar: Die Sommerhochzeit in Italien wird Realität. Quellen zufolge sollen Jeff und Lauren mehr als glücklich sein, endlich diesen gemeinsamen Schritt zu gehen. Ein Insider äußerte sich nach der Verlobung gegenüber People begeistert: "Die beiden schweben auf Wolke sieben – so verliebt und glücklich. Und Laurens Ring? Wunderschön und riesig!"

Neben ihrer bevorstehenden Hochzeit hat Lauren weitere bemerkenswerte Pläne. Die Unternehmerin, die auch ein Kinderbuch mit dem Titel "Die Fliege, die ins Weltall flog" veröffentlichte, steht kurz davor, eine rein weiblich besetzte Weltraumexpedition zu leiten. In Interviews betonte sie die Wichtigkeit, die Teilnehmerinnen als "Entdecker" wahrzunehmen – ein Begriff, der in der Gesellschaft oft Männern vorbehalten zu sein scheint. Mit an Bord des bahnbrechenden Projekts sind laut ersten Berichten Popsängerin Katy Perry (40), Journalistin Gayle King (70), Raketenwissenschaftlerin Aisha Bowe, Bürgerrechtsaktivistin Amanda Nguyen und Filmproduzentin Kerianne Flynn.

Getty Images Jeff Bezos und Lauren Sánchez, 2020

Getty Images Jeff Bezos und Lauren Sánchez

