Sängerin Lizzo zeigt sich in Netzstrümpfen auf Social Media

Die preisgekrönte Sängerin Lizzo (36), die mit bürgerlichem Namen Melissa Viviane Jefferson heißt, hat ihre Fans mit neuen Instagram-Posts in Atem gehalten. Die "About Damn Time"-Interpretin präsentierte sich in einem knappen Outfit, das nur aus Netzstrumpfhose, kariertem Minirock und Korsett besteht, und gewährte einige Einblicke in ihre beeindruckende Gewichtsverwandlung. Die 36-Jährige setzt sich dabei lasziv in Szene und gibt ihren Followern ganz ungeniert einen Blick auf ihren runden Hintern. Ihre Fans reagierten begeistert auf die selbstbewussten Schnappschüsse. Neben jeder Menge Emojis mit Herzaugen findet man auch Kommentare wie: "Du warst immer schon heiß, aber hier siehst du so gut aus" und "Du siehst so cool und wunderschön aus, Lizzo!"

Die Sängerin teilte zudem mit, dass sie kürzlich eines ihrer lang gesetzten Ziele erreicht habe: ihr Wunschgewicht. Auf ihrem Social-Media-Account feierte sie den Erfolg mit den Worten: "Ich habe es geschafft. Heute habe ich mein Gewichtsziel erreicht, das ich seit 2014 nicht mehr gesehen habe." Lizzo, die ihre Fitnessroutinen wie Pilates und regelmäßige Spaziergänge schätzt, betonte gegenüber der New York Times, dass sie den Prozess langsam und methodisch angegangen sei. Trotz des Lobes gab es auch kritische Stimmen, die sie jedoch unbeeindruckt ließen. Den Vorwurf, sie habe radikale Methoden angewendet, wies sie entschieden zurück und erinnerte ihre Follower daran, dass Disziplin und Zielsetzung alles möglich machen.

Die Musikerin dokumentiert seit einiger Zeit ihre konsequente "Gewichtsfreisetzung", wie sie es selbst nennt, und teilt ihren Fortschritt regelmäßig mit ihren Fans. Bereits vor einem Jahr berichtete sie ihren Fans, dass sie ihr Leben komplett umstellen möchte. Dabei nahm sie nicht nur tierische Produkte wieder in ihre Ernährung auf, sondern probierte auch holistische Ansätze aus. So fing sie zum Beispiel mit Holztherapie an, bei der mit verschiedenen Instrumenten der gesamte Körper massiert wird. Mit dem Ergebnis fühlt sich Lizzo offensichtlich sehr wohl: Bei der diesjährigen After-Party der Oscars schien sie regelrecht zu strahlen.

Instagram / lizzobeeating Lizzo, März 2025

Getty Images Lizzo bei den Oscars 2025

