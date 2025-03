Gwyneth Paltrow imitiert bissig Herzogin Meghans Kochshow

Gwyneth Paltrow (52) hat mit einem neuen Instagram-Video für teils belustigtes Aufsehen gesorgt, in dem sie in bissiger Manier auf Herzogin Meghans (43) Netflix-Show "With Love, Meghan" reagiert. In dem Clip ahmt die Schauspielerin Elemente aus der Kochserie der Herzogin nach: So serviert sie knusprigen Speck, betont ihre eigene Marmeladenkreation und präsentiert ihren Hund Gaucho. Wie auch Meghan nutzt Gwyneth den Song "This Will Be" von Natalie Cole als Musik im Hintergrund. Es scheint ganz so, als wolle sich Gwyneth mit reichlich Humor gegen die ständigen Vergleiche zur Wehr setzen.

Die Vergleiche zwischen den beiden Stars sind nicht neu. Meghan hatte 2014 ihre eigene Plattform "The Tig" ins Leben gerufen, auf der sie Rezepte, Beautytipps und Lifestyle-Ideen teilte, bevor sie diese aufgrund ihrer Beziehung zu Prinz Harry (40) stilllegte. Doch seit dem Start von Meghans Netflix-Projekt im März 2025 werden Vorwürfe laut, dass sie ihre Lifestyle-Marke zu stark an Gwyneths Erfolgskonzept "Goop" anlehnen würde. In einem kürzlich geführten Interview mit der Vanity Fair erklärte Gwyneth dazu: "Ich kenne Meghan und Harry nicht." Ihr neues Instagram-Video lässt jedoch vermuten, dass sie die Vorwürfe des Nachahmens nicht unkommentiert lassen möchte.

Während Gwyneth weltweit als Lifestyle-Original gefeiert wird, steht Meghan immer wieder im Kreuzfeuer der Kritik. Vom Leben als Schauspielerin zur Rolle der Herzogin und schließlich zu ihrer aktuellen Karriere als Unternehmerin bleibt Meghan ein Dauerthema in der Öffentlichkeit. Mit ihren Kindern und ihrem Ehemann lebt sie zurückgezogen in Montecito, Kalifornien. Ob Meghan auf Gwyneths Provokation reagiert, bleibt abzuwarten.

GettyImages / Monica Schipper, GettyImages / Roy Rochlin Collage: Gwyneth Paltrow und Herzogin Meghan mit Prinz Harry

Instagram / meghan Prinz Harry und Herzogin Meghan

