Ellen von Unwerth lädt GNTM-Kandidaten zum Autowaschen ein

Zum ersten Mal in der aktuellen Staffel von Germany's Next Topmodel treffen die weiblichen und männlichen Kandidaten vor der Kamera aufeinander. Beim Car-Wash-Shooting, das unter dem Motto "Funky" steht, versprühen Schlaghosen, Plateauschuhe und Fransenjacken den Flair der Siebziger. In gemischten Paaren müssen die Nachwuchstalente nicht nur mit guten Posen überzeugen, sondern vor allem mit Charme und einer gewissen Dynamik glänzen. Die international gefeierte Fotografin Ellen von Unwerth (71) ist für die Inszenierung verantwortlich. "Ich hoffe, die Models sind bei dem Shooting verspielt und sexy. Ihr sollt Spaß haben, herumspielen, herumspritzen und nicht langweilen", freut sich Ellen, wie aus einer Pressemitteilung von ProSieben hervorgeht.

Die Teams müssen sich eigenständig zusammenfinden. Mit Schaum und Wasser wurde ein Szenario geschaffen, das mehr wie eine Filmszene als wie ein klassisches Fotoshooting wirkt. Heidi Klum (51), die ihren Schützlingen mit Rat und Tat zur Seite steht, gibt ihnen einen guten Tipp mit auf den Weg: "Bleibt immer in Bewegung! Ihr sollt eine Szene spielen, keine Posen einnehmen." Besonders Zoe aus Pulheim wird das Shooting wohl positiv im Gedächtnis bleiben: "Es hat total viel Spaß gemacht – ich gehe mit einem super Gefühl aus dem Shooting!"

In der kommenden Folge wird nicht nur das Shooting mit Ellen ein Highlight sein, sondern auch Heidis Gastjuror: Unterstützt wird das Supermodel nämlich von Boris Beckers (57) Sohn Elias Becker (25). Der Promispross ist selbst erfolgreich in der Modewelt tätig und kann Heidis Teilnehmern wertvolle Tipps mit auf den Weg geben, wie der Sender bereits berichtete. Während der Denim-Challenge, bei der die Teilnehmer mutige Outfits und eine Rolle Stoff meisterten, motivierte Elias die Jungs mit dem Hinweis, dass es oft "tausend Nein" brauche, um schließlich ein "Ja" zu bekommen.

ProSieben/Max Montgomery Katrin und Alex von "Germany's Next Topmodel" 2025

Instagram / eliasbecker Elias Becker im August 2024

