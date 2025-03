Khloé Kardashian will sich eine Wohnung für Dates zulegen

Khloé Kardashian (40) sorgt nun wieder für Schlagzeilen – dieses Mal mit ihren Überlegungen, sich zusammen mit ihren Schwestern ein "Junggesellinnen-Apartment" zu besorgen. In einer Folge ihres "Khloé in Wonder Land" sprach die zweifache Mutter offen mit Dating-Expertin Logan Ury darüber, wie schwer es für sie sei, zu daten, ohne dabei in den Fokus der Öffentlichkeit zu geraten. "Ich möchte nicht mit jemandem, den ich gerade erst kennengelernt habe, in ein Restaurant gehen, weil ich dann mit dieser Person in Verbindung gebracht werde", erzählte sie. Um Abhilfe zu schaffen, diskutierte sie laut People Magazine wohl mit Kim Kardashian (44) über eine separate Wohnung, in der die beiden ungestört ihre Dates treffen könnten.

Die Idee, die Wohnung abseits ihrer eigentlichen Häuser einzurichten, erklärt Khloé vor allem durch ihren Wunsch, ihre Kinder zu schützen. Sie betonte, dass sie neue Bekanntschaften nicht so einfach in ihr Zuhause lassen möchte, in dem ihre beiden kleinen Kinder True und Tatum leben. Nur ernsthafte Partner, die sich länger als sechs Monate bewährt hätten, dürften in das Familienleben integriert werden. Gleichzeitig machte sie mit einem Augenzwinkern deutlich, dass andere Optionen wie ein Treffen in den Wohnungen der Dates auch nicht in Frage kämen: "Was, wenn die mich am Ende umbringen?", scherzte sie.

Abseits ihres kreativen Dating-Konzepts scheint Khloé aktuell ohnehin weniger an Beziehungen als an sich selbst zu arbeiten. In der Reality-Show The Kardashians verriet sie, dass ihre Kinder und ihre Selbstentwicklung absolute Priorität hätten. Dennoch wünscht sich der Realitystar langfristig wieder einen Partner an ihrer Seite, der sie in ihrer neuen Lebensphase unterstützt. In ihrem Podcast "Khloé in Wonder Land" erklärte sie dazu: "Ich möchte, dass meine Kinder sehen, dass es eine Mommy und einen Daddy gibt". Bis dahin bleibt Khloé wohl weiterhin "born-again virgin", wie sie selbstironisch über ihr langes Liebesleben ohne Intimität sagte.

Instagram / khloekardashian Khloé und Kim Kardashian im Oktober 2024

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian mit ihren Kindern Tatum und True

