Starke Übelkeit: Schwangere Romina Palm musste in Klinik

Romina Palm (25) erwartet derzeit ihr erstes Kind. Gemeinsam mit dem Fitnessinfluencer Christian Wolf darf sie sich schon bald über eine Tochter freuen. Allerdings bereitet die Content Creatorin ihren Fans mit ihren neuesten Storys Sorgen. Die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin liegt aufgrund starker Übelkeit im Krankenhaus. "So stark hatte ich das noch nie… Von jetzt auf gleich konnte ich nicht einmal einen Schluck Wasser in mir behalten", berichtet die werdende Mama. Ihr Partner habe sie dann ins Krankenhaus gebracht, wo sie auch die Nacht bleiben musste.

Von Christians Unterstützung schwärmt Romina in den höchsten Tönen. "Obwohl ich in sein Auto gebrochen habe, hat er die ganze Nacht mit mir verbracht und ist mir nicht von der Stelle gewichen", schreibt sie zu einem Foto, das den Sportliebhaber zusammengekauert am Ende des Krankenhausbettes zeigt. "Das Ganze hat unsere Beziehung irgendwie noch mal auf ein ganz anderes Level gehoben", freut sich die Ex von Stefano Zarrella (34).

Für die Geburt ihres Kindes hat sich das Influencer-Paar auf den Weg zurück nach Deutschland gemacht. "Da wir unser Küken in Deutschland zur Welt bringen wollen, sind wir heute zurückgeflogen", erklärte die 25-Jährige in einem Reel. Die letzten Monate verbrachte die Schwangere in Kapstadt, da ihr Partner dort ein Haus besitzt.

