Nach seinem Ausraster: GNTM-Faruk teilt ein Statement-Video

Gestern Abend knallte es ordentlich bei Germany's Next Topmodel. Nachwuchsmodel Faruk rastete beim Casting mit dem Männermagazin Approved aus und machte dem Kunden eine Ansage. Grund hierfür: Der 21-Jährige fühlte sich aufgrund seines Gewichts diskriminiert. Auf TikTok äußert sich der angehende Lehrer jetzt in einem Video zu dem Vorfall. "Mir ist das absolut bewusst, dass das in der Modewelt passieren wird, egal ob du dick oder dünn bist. Dass Kunden sagen werden: 'Hier passt du nicht rein und nimm ab.' Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass bei einer Show, die für Body Diversity steht, dass sich da ein Kunde bewirbt, der so eine Aussage trifft. Und dann auch noch auf diese Art und Weise", betont Faruk. Seiner Meinung nach hätte man die Situation anders lösen können – auch die Kritik gegenüber den anderen Kandidaten beanstandete er.

Die Entscheidung des Kunden könne Faruk immer noch nicht nachvollziehen. "Eigentlich müsste der Kunde am besten wissen, dass es verschiedene Märkte gibt", echauffiert er sich. Daher sei es ihm wichtig gewesen, für sich selbst einzustehen. "Nichtsdestotrotz war meine Reaktion unprofessionell", gibt der Dortmunder zu und fährt fort: "Ich wollte mich entschuldigen, dass ich euch so eine Seite gezeigt habe." Auch sein engstes Umfeld habe ihn bisher noch nicht so kennengelernt.

Bei den Promiflash-Lesern kam Faruks Ausraster gar nicht gut an. Aus einer aktuellen Umfrage [Stand: 27. März 2025, 09:52 Uhr] geht hervor, dass die meisten User sein Benehmen daneben fanden. Von insgesamt 606 Stimmen waren 493 Teilnehmer (81,4 Prozent) der Meinung, dass das nun mal zum Modelbusiness dazugehöre. Lediglich 113 Leser (18,6 Prozent) fanden Faruks Auftreten mutig.

Michael de Boer / ProSieben Faruk, GNTM-Teilnehmer

ProSieben / Nadine Rupp "Germany's Next Topmodel"-Teilnehmer im Jahr 2025

