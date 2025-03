Normalo-Sommerhaus-Star Vanessa Brahimi gibt Botox-Update

Das Sommerhaus der Normalos-Kandidatin Vanessa Brahimi macht aus ihren Beauty-Eingriffen kein Geheimnis. Ihren Social-Media-Followern berichtet sie von anstehenden Terminen und Erfahrungen – so hält sie ihre Fans auch bezüglich ihrer jüngsten Botox-Behandlung auf dem Laufenden. Dieses Mal entschied sich die Trash-TV-Bekanntheit dafür, sich "ein bisschen mehr als das letzte Mal" injizieren zu lassen. "Einfach aus dem Grund, dass ich gesagt habe, das letzte Mal war mir das Baby-Botox ein bisschen zu wenig", erklärt Vanessa in ihrer Instagram-Story.

Mit der diesmal eingeflößten Menge ist die ehemalige Bocholter-Sommerhaus-Bewohnerin aber durchaus zufrieden. Wie sie ihren Fans zeigt, sind nach dem Eingriff weder Fältchen auf der Stirn noch ihre vermeintliche "Zornesfalte" zu sehen. "Das ist der aktuelle Stand und ich bin superzufrieden, wie immer", schwärmt Vanessa von dem aktuellen Stand, zehn Tage nach ihrer Botox-Behandlung.

Wie die 27-Jährige bereits in der ersten Folge von "Das Sommerhaus der Normalos" offenlegt, hat sie in den vergangenen Jahren schon einige Schönheitseingriffe hinter sich gebracht. "Also ich habe mir meine Nase machen lassen – zweimal", fängt Vanessa an aufzuzählen und ergänzt: "Jetzt würde ich sie tatsächlich gern noch mal machen. Ich habe meine Ohren anlegen lassen – ist auch nicht so geworden, wie ich es wollte, egal... Und dann halt noch ein bisschen Lippen, minimal Botox." Doch, "das ist ja nichts...", resümiert sie abschließend.

Instagram / itsnessa_ Vanessa Brahimi im März 2025

RTL Vanessa Brahimi und Richard Sternberg beim Einzug in "Das Sommerhaus der Normalos"

