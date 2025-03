Normalo-Sommerhaus-Vanessa lacht über Spitznamen von Hatern

Vanessa Brahimi, bekannt aus der Reality-TV-Show Das Sommerhaus der Normalos, geht gelassen mit ihren Hatern um. Diese verpassen der Newcomerin ein paar spöttische Spitznamen, darunter Bezeichnungen wie "Breitmaulfrosch", "Lippenstiftmaul" oder "Vanstressa". Unterkriegen lässt sich die Neu-Influencerin davon aber nicht – ganz im Gegenteil! Sie nimmt den Hass mit Humor und teilt auf Instagram ein schlagfertiges sowie sarkastisches Statement: "Ich finde es so süß von euch, dass ihr euch immer so süße Kosenamen für mich ausdenkt. [...] Ich fühle mich wirklich verbunden mit meinen Hatern. Manchmal habe ich minimal das Gefühl, dass ihr besessen von mir seid."

Manche Nutzer ziehen dabei einen optischen Vergleich zwischen Vanessa und dem King of Pop. Die TV-Persönlichkeit lacht daraufhin: "Was gibt's noch? Michael Jackson (✝50) – eine Legende! Oh mein Gott, danke, Leute. Ihr findet, ich bin eine Legende? Ich bin wirklich berührt!" Mit einem Augenzwinkern fasst die Brünette abschließend zusammen: "Also, ihr seid wirklich süß, und ich nehme es euch auch nicht übel, dass ihr den ganzen Tag über mich redet."

Dass Vanessa recht lässig mit Hassnachrichten in den sozialen Medien umgeht, war nicht immer so. Vor wenigen Wochen meldete sie sich bei ihren früheren rund 15.000 Followern mit den Worten: "Ich sage es euch ganz ehrlich: Die ersten Tage, die ersten Hassnachrichten, die haben mich so getroffen, und ich war so erschrocken, weil man grundsätzlich im Alltag nicht wirklich Berührungspunkte mit so was hatte." Nur knapp zwei Wochen später hat Vanessa über 10.000 weitere Follower – und lässt die fiesen Worte allem Anschein nach weniger an sich heran.

Anzeige Anzeige

Instagram / itsnessa_ Vanessa Brahimi, "Das Sommerhaus der Normalos"-Teilnehmerin

Anzeige Anzeige

Instagram / itsnessa_ Vanessa Brahimi, "Das Sommerhaus der Normalos"-Teilnehmerin

Anzeige Anzeige

Anzeige