So schwer war der Verlust ihrer Hunde für Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow (52) hat ein emotionales Jahr hinter sich. Die Oscar-Preisträgerin offenbarte während einer Fragerunde auf Instagram den Verlust zweier geliebter Hunde. Anfang September 2024 starb ihr Schäferhund Nero, und erst vor einer Woche musste sie sich von ihrem Malteser Daffodil verabschieden, der 15 Jahre an ihrer Seite war. Auf die Frage eines Fans nach Tipps, wie man mit dem Verlust eines Haustieres umgeht, antwortete sie: "Es war ein schweres Jahr. Man muss sie ehren, lieben und in Erinnerung behalten." Die Schauspielerin gibt nun ihrem verbliebenen Hund Gaucho besonders viel Zuneigung.

Bereits im vergangenen Jahr hatte Gwyneth in einem Newsletter ihres Lifestyle-Unternehmens Goop den Verlust von Nero erwähnt. Sie beschrieb 2024 als ein Jahr der Abschiede, da auch ihre Kinder das Zuhause verließen und sie den sogenannten "Leeres-Nest"-Moment erlebte. Über den Tod von Daffodil sprach sie allerdings erst jetzt öffentlich. Die Hunde waren ein wichtiger Teil ihres Lebens und tauchten regelmäßig in ihren Social-Media-Beiträgen auf. Besonders 2021 feierte sie den National Dog Day mit einem süßen Instagram-Foto mit Gaucho, Nero und Daffodil.

Neben dieser emotionalen Offenbarung geriet Gwyneth kürzlich auch ungewollt in die Schlagzeilen, nachdem Online-Gerüchte über einen angeblichen Konflikt zwischen ihr und Meghan Markle (43) die Runde machten. Auf die Spekulationen angesprochen, reagierte Gwyneth humorvoll und zeigte das genaue Gegenteil: Während eines Instagram-Videos plauderte sie mit Meghan bei Kuchen und Kaffee in ihrer Küche, was deutlich machte, dass die beiden keine Rivalinnen, sondern eher Freundinnen sind. Die Gerüchte scheinen auf Vergleichen zwischen Meghans Netflix-Dokumentation und Gwyneths Lifestyle-Marke Goop zu basieren, doch die Schauspielerin und einstige Herzogin von Sussex bewiesen eindrucksvoll, dass sie über derartigen Spekulationen stehen.

Instagram / gwynethpaltrow Gwyneth Paltrow, Schauspielerin

Getty Images Gwyneth Paltrow im Juni 2024