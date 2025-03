Lisa Rinnas Vater Frank (†94) starb durch assistierten Suizi

Lisa Rinna (61) musste 2016 Abschied von ihrem Vater nehmen. Die Real Housewives of Beverly Hills-Bekanntheit machte nun in ihrem Podcast "Let’s Not Talk About the Husband" öffentlich, dass Frank sich dazu entschied, durch assistierten Suizid in Oregon zu sterben. In dem US-Bundesstaat ist dies seit 1997 legal. "Er hatte Schmerzen und war sehr unglücklich", berichtete Lisa, weshalb er die Entscheidung traf, mithilfe einer Sterbebegleiterin aus dem Leben zu scheiden. Durch ein strenges Verfahren und ärztliche Zustimmung war es ihm möglich, einen friedlichen Suizid zu wählen. "Sie schlafen einfach ein, nebenbei bemerkt. Es ist nichts Grausames", berichtete die Reality-TV-Darstellerin. Lisa, ihre Halbschwester und die Sterbehilfe seien an Franks Seite gewesen, als er seinen letzten Atemzug nahm.

Wie Lisa weiter schilderte, war die Entscheidung ihres Vaters, die Medikamente einzunehmen, unumstößlich – auch wenn es seiner Familie die Herzen brach. "Er war so bereit dafür", erklärte die zweifache Mutter und beschrieb, wie wütend ihr Vater gewesen sei, als sich die Lieferung der Medikamente um zwei Tage verzögerte. Am Tag seines Ablebens wurde der Raum bewusst angenehm gestaltet – sie spielten ruhige Musik und sorgten für eine friedliche Atmosphäre. Ihr Vater musste das tödliche Medikament eigenhändig einnehmen, wie es das Gesetz vorschreibt. Nach etwa 45 Minuten schlief er friedlich ein. Zwar sei Lisa froh gewesen, dass ihr Vater keine Schmerzen hatte, dennoch empfand sie die Situation als surreal. "Man möchte unterstützen, was sie tun wollen, aber man wird zusehen, wie sich die eigenen Eltern umbringen", gestand die 61-Jährige.

Nach dem Verlust ihres Vaters musste Lisa 2021 auch Abschied von ihrer Mutter Lois nehmen. Daraufhin verließ sie die Realityshow "Real Housewives" zwei Jahre später. 2014 war sie erstmals zu dem Cast um Kyle Richards (56) und Lisa Vanderpump (64) dazugestoßen. Im Laufe der Jahre entwickelte sie sich zum Publikumsliebling. Vor allem mit ihrer offenen und ehrlichen Art – und ihren lustigen Sprüchen. "Ich hatte nie eine Karriere, bevor ich die Lippen hatte, also haben meine Lippen ihre eigene Karriere gemacht", scherzte sie beispielsweise in einer Episode.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / lisarinna Lisa Rinna mit ihren Eltern Frank und Lois