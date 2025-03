"Fake": Mrs. Marlisa schießt gegen Nico Legats neue Liebe

Nico Legat (27) schwebt auf Wolke sieben und bandelt mit Realitystar Nina Kristin (42) an. Die Schmetterlinge im Bauch gönnt ihm sein Ex-Flirt Mrs. Marlisa (35) jedoch nicht. Sie kauft dem Das große Promi-Büßen-Star seine Gefühle nicht ab. "Das ist die größte Fake-PR-Beziehung, die ich jemals gesehen habe", wettert die Influencerin in ihrer Story auf Instagram. Ihre Worte untermalt sie obendrein mit den Hashtags "Ab ins Sommerhaus" und "Peinlich".

Damit aber nicht genug: In einer zweiten Story teilt Marlisa einen Screenshot, bei dem es sich wohl um einen Chatverlauf zwischen ihr und Nico handelt. "Hauptsache, er hat mir am Montag noch geschrieben. Kaufen wir den beiden mal ab, dass sie ziemlich doll in Love sind. Ich freue mich schon auf die neue Sommerhaus-Staffel mit den beiden", kommentiert sie die Worte des 26-Jährigen.

Nico und Nina Kristin sind nicht die einzigen Reality-TV-Stars, denen aktuell eine Fake-Beziehung aus PR-Zwecken vorgeworfen wird. Auch den Promis unter Palmen-Teilnehmern Kim Virginia Hartung (29) und Nikola Glumac (29) wird seit Monaten nachgesagt, sie spielen ein falsches Spiel. Gegenüber Promiflash behauptete Janina Youssefian (42): "Ich weiß nicht, ob ich die News glaube. Ehrlich gesagt, ich glaube, die spielen mit der Presse." Der gleichen Meinung sind auch weitere Promis wie beispielsweise Leyla Lahouar (28) oder Nikolas Ex Gloria Glumac (32), die sich jeweils öffentlich darüber ausließen.

Nico Legat und Nina Kristin im März 2025

Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, März 2025

