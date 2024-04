Drake Bell und Josh Peck haben "ein einzigartiges Band"!

Vor Kurzem machte Drake Bell (37) öffentlich, als Teenager von dem Sprachtrainer Brian Peck missbraucht worden zu sein. Sein ehemaliger "Drake & Josh"-Co-Star Josh Peck musste sich danach mit Anfeindungen auseinandersetzen, da er zu der Situation keine Stellung nahm. In der fünften Folge der Dokumentationsreihe "Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV" äußert sich Drake zu den Anfeindungen gegen Josh Peck (37). "Ich weiß, wie es ist, wenn das Internet einen wegen Nichts angreift", erklärt der Sänger und erzählt, Josh habe sich bereits privat bezüglich des Missbrauchs an ihn gewandt und mit ihm kommuniziert. Es sei "eine wirklich schwierige Sache zu verarbeiten", ergänzt er. Drake betont, dass er und der YouTuber eine "so enge Verbindung und ein einzigartiges Band" hätten, welches in der Branche sehr selten sei. An sich sei Josh "ein wirklich toller Mensch".

In dem Podcast "Not Skinny But Not Fat" erklärte Drake, dass Josh nicht das ganze Ausmaß des Missbrauchs gekannt habe. Josh äußerte sich kürzlich zu den Vorwürfen auf Instagram und behauptete, er habe lediglich "ein paar Tage gebraucht, um alles zu verarbeiten" und fügte hinzu: "Ich habe mich privat an Drake gewandt". Sein Ziel sei es, von nun an Opfern sexuellen Missbrauchs am Set von Nickelodeon beizustehen und diese zu unterstützen.

In der kürzlich erschienenen Dokuserie spricht Drake offen über den Missbrauch, den er durch Brian Peck erfahren hatte. Der Sprachtrainer soll sich mehrmals an dem Teeniestar vergangen haben. Unter anderem soll es zu unzüchtigen Handlungen und zu oraler Kopulation gekommen sein. "Ich schlief auf der Couch, auf der ich normalerweise schlafe, und wachte durch ihn auf... Ich öffnete meine Augen und wachte auf, und er... er verging sich an mir", schilderte der 37-Jährige laut People. Im Jahr 2003 erhob der damals 15-Jährige Anklage gegen Brian, der zu insgesamt 16 Monaten Haft und zur Registrierung als Sexualstraftäter verurteilt worden war.

Anzeige Anzeige

Getty Images Nancy Sullivan, Miranda Cosgrove, Josh Peck, Drake Bell und Jonathan Goldstein 2006

Anzeige Anzeige

Getty Images Drake Bell, März 2019

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de