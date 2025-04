Darum kullern bei Normalo-Sommerhaus-Vanessa schnell Tränen

Bei Vanessa Brahimi lief während ihrer Teilnahme an dem Fernsehformat Das Sommerhaus der Normalos schon die ein oder andere Träne über die Wange. In einer aktuellen Instagram-Story geht die Reality-TV-Anfängerin nun auf die Frage ein, warum sie so häufig weint. Offen und ehrlich erklärte sie ihren Followern: "Ich bin ein superemotionaler Mensch. In alle Richtungen sind meine Emotionen sehr ausgeprägt. Egal ob Wut, Freude, Trauer, Schmerz – ich empfinde jede Emotion sehr stark und intensiv. Also, wenn ich manchmal traurig bin, dann fühlt sich das an, als würde die Welt untergehen."

Doch die Tränen des Reality-Neulings seien keineswegs nur Ausdruck von Traurigkeit. "Bring mir meine Lieblingsschokolade mit und ich freue mich manchmal mit Tränen darüber", behauptet Vanessa humorvoll und betont zudem: "Wenn man mir mit nur so einer banalen Aufmerksamkeit eine Freude macht, kann ich mich so wahnsinnig darüber freuen, wie sich manche über ein Weltwunder freuen würden."

Wie nah Vanessa am Wasser gebaut ist, machte sich schon in der zweiten Episode des Formats bemerkbar. Nachdem sich ihre Kontrahentin Lucia über ihr Essverhalten beschwert hatte, wurde die angehende Influencerin direkt emotional. "Das ist asozial. So etwas von übergriffig, so etwas zu sagen", schluchzte Vanessa unter Tränen und ließ ihren Emotionen freien Lauf.

