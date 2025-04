Zwei Tage nach Geburt: Kylie Kelce zeigt Tochter im Podcast

Kylie Kelce (33) lässt sich von der Geburt ihrer Tochter nicht von ihrem Job als Podcasterin ablenken. Die neueste Folge von "Not Gonna Lie" nahm die Frau von Jason Kelce (37) nur zwei Tage nach der Entbindung auf. In einem Teaser zur Episode auf Instagram spricht sie über ihre Erfahrung als vierfache Mutter und präsentiert obendrein ihren kleinsten Nachwuchs. "Ta da", sagt die US-Amerikanerin, während sie ihren Ehrengast ins Bild holt, und erklärt: "Ich habe erst vor zwei Tagen ein Baby bekommen und nehme jetzt einen Podcast darüber auf. Viele Leute haben mich gefragt, ob ich verrückt bin – vielleicht."

Bei der Gelegenheit erzählt die stolze Mama, wie schwierig es war, den perfekten Namen für ihren Spross auszusuchen. Die drei älteren Töchter des Paares heißen Wyatt, Elliotte und Bennett und die Erwartung, einen ähnlichen Namen für die Jüngste auszuwählen, war groß. "Ich weiß, dass viele Leute sich darüber aufregen werden, dass ihr Name keine zwei Ts hat", macht Kylie in ihrem Podcast deutlich. Der Name Finnley Anne fühle sich für sie und ihren Mann allerdings richtig an.

Die Familie Kelce begeistert ihre Fans regelmäßig mit ehrlichen Einblicken in ihren Alltag. Kylie scheute sich nicht davor, auf Social Media auch über die Schattenseiten ihrer Schwangerschaft zu sprechen. In einer früheren Folge ihres Podcasts erklärte sie, dass sie zum Ende der neun Monate ungeduldig wurde und deshalb eine ungewöhnliche Methode in Betracht zog, um die Wehen einzuleiten: "Ich habe es schon mehrfach jedem gesagt, mit dem ich gesprochen habe. Ich werde nächste Woche Sprints machen. Ihr könnt mich nicht aufhalten."

Instagram / jason.kelce Jason Kelce und seine Tochter Finnley, März 2025

Getty Images Jason und Kylie Kelce im September 2023

