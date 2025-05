Holland-Trip: Polizei stoppt Mike Heiter und Leyla Lahouar

Mike Heiter (32) und Leyla Lahouar (28) wollten sich nach ihrem öffentlichen Zoff eine kleine Ruhepause gönnen. Also fuhren die Realitystars in die Niederlande, um dort ein wenig die Seele baumeln zu lassen. In ihrer Instagram-Story meldet sich die Dschungelcamperin allerdings mit beunruhigenden Bildern bei ihren Fans: Ein Video zeigt, wie ein Polizeiauto vor Mike und Leyla einschert. Die darin sitzenden Beamten fordern das verlobte Paar auf, ihnen zu folgen.

In einer anschließenden Fragerunde möchte ein Fan wissen, weshalb Leyla und Mike von der Polizei angehalten worden sind. Ganz genau kann die einstige Bachelor in Paradise-Teilnehmerin diese Frage zwar nicht beantworten, vermutet allerdings: "Ich denke, weil Mike so ein auffälliges Auto hat und weil die eben wissen wollten, ob wir was aus Holland mitgenommen haben." Auch Mike äußert sich zu der Polizeikontrolle und zeigt sich nicht verwundert: "War klar, dass man mit meinem Schlitten angehalten wird."

Bisher wirkte die Beziehung von Leyla und Mike recht harmonisch und reif. Zuletzt sorgten die beiden allerdings für zahlreiche Schlagzeilen. Grund dafür war Mikes Junggesellenabschied, bei dem es zu einem Missverständnis zwischen dem Paar kam. Anstatt das Problem privat zu klären, wandte sich Leyla an ihre Follower auf Instagram. Es folgte ein öffentlicher Streit, der nach wenigen Tagen aber wieder geklärt werden konnte, sodass der Hochzeit jetzt nichts mehr im Weg steht.

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar im Mai 2025

Getty Images Leyla Lahouar und Mike Heiter, Realitystars

