Michelle Obama packt über Baracks frühere Finanzen aus

Michelle Obama (61) hat in einer neuen Folge ihres Podcasts "IMO" eine überraschende Anekdote über ihre Anfänge mit Ehemann Barack Obama (63) geteilt. Auf die Frage ihres Bruders Craig Robinson (53), ob sie sich jemals zu einem Mann hingezogen gefühlt habe, der finanziell unsicher sei, antwortete Michelle schlagfertig: "Ich habe einen geheiratet." Sie sprach darüber, wie sie in den frühen Tagen ihrer Beziehung ihr gut bezahltes Corporate-Job-Leben für die gemeinsame Zukunft mit dem damals noch unerfahrenen Anwalt Barack hinter sich ließ. "Ich hatte jemanden, der sagte: 'Du kannst dich auf mich verlassen' und bereit war, mit mir schwierige Dinge durchzustehen. Für mich war das mehr wert als ein hohes Einkommen", erklärte sie.

Die beiden trafen sich im Jahr 1989, als Michelle 25 Jahre alt war und Barack im Alter von 28 bereits an der Sidley Austin LLP in Chicago tätig war. Schnell wurde aus den Kollegen ein Paar, und nach nur einem Monat lud Barack sie zu einem Date ein. Zwei Jahre später folgte die Verlobung, und 1992 gaben sie sich das Jawort. Seitdem meisterten sie gemeinsam zahlreiche Herausforderungen – vom Elternsein ihrer beiden Töchter Malia (26) und Sasha (23) bis hin zu Baracks Weg ins Weiße Haus, wo sie als Präsidentenfamilie von 2008 bis 2016 in der Öffentlichkeit standen.

Trotz ihrer inzwischen ikonischen Ehe gestand Michelle in einem Interview mit Revolt TV, dass nicht immer alles harmonisch war. Besonders in der Anfangszeit mit kleinen Kindern fühlte sie sich oft alleingelassen und erklärte: "Es gibt Zeiten, da ist es nie 50/50. Aber ich nehme 10 schlechte Jahre für 30 gute." Solche ehrlichen Einblicke in ihre Beziehung haben Michelle und Barack, der eigentlich noch ein drittes Kind wollte, in der Öffentlichkeit zu einem der authentischsten Paare der Weltpolitik gemacht. Neben ihren beeindruckenden Karrieren berührt vor allem das Verständnis füreinander, das ihr gemeinsames Leben geprägt hat.

Instagram / michelleobama Barack und Michelle Obama im Februar 2025

Getty Images Barack und Michelle Obama in Chicago im August 2024

