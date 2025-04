Roaya sah Dilaras "#CoupleChallenge"-Verhalten nicht kommen

Bei der Reality-TV-Show #CoupleChallenge, in der verschiedene Teams um ein Preisgeld kämpfen, sorgt das Verhalten von Dilara Kruse für große Aufregung. Gemeinsam mit ihrer Freundin Roaya Soraya tritt sie in der Sendung als Duo an. Doch statt Teamgeist zu zeigen, fällt Dilara bereits ab der ersten Sekunde durch eine dominante und abweisende Art gegenüber ihrer eigentlichen Freundin auf. In Interviews stellt sie sich selbst und ihren Wohlstand, den sie unter anderem ihrem Ehemann, dem Ex-Fußballspieler Max Kruse (37), verdankt, immer wieder in den Vordergrund. Dabei betont sie außerdem, dass sie nur ihrer Freundin zuliebe an der Show teilnehme, welche angeblich ins Fernsehen wolle. In der Radioshow "Inside Reality" resümierte Roaya nun Dilaras Verhalten und zeigte sich schwer enttäuscht: "Ich war tatsächlich sehr überrascht, was vor Ort passiert ist, weil ich sie so nie erlebt hatte vorher."

Vor der Teilnahme an der Sendung schienen die beiden Frauen noch ein echtes freundschaftliches Band zu teilen. "Sie war für mich wirklich eine Freundin, die mir etwas bedeutet hat. Wir haben gute Zeiten gehabt", erzählte Roaya im Interview. Doch in der Show wirkt die Freundschaft angespannt. Besonders verletzend war für sie Dilaras Behauptung, sie sei nur wegen Roaya in der Show. "Das war ja auch so eine Aussage, die mich so ein bisschen verletzt hat, dass das so oft wiederholt wurde", gestand die einstige Temptation Island V.I.P.-Verführerin und fügte hinzu: "Diese Aussage habe ich erst im Fernsehen gesehen."

Wie sie weiter verriet, habe Roaya Dilaras Behauptungen vor ihren Mitstreitern erst im Fernsehen gesehen und nicht vor Ort mitbekommen. Trotzdem hatte sie schon während der Dreharbeiten ein ungutes Gefühl begleitet, wie sie sich erinnerte: "Es ist so, dass ich vor Ort schon so ein Gefühl hatte, dass ich mich auch in sehr vielen Situationen sehr unwohl gefühlt habe, aber du steckst ja in dir selbst drinnen. Das heißt, manchmal hinterfragst du dich auch: 'War die Situation wirklich so oder ist das auch ein bisschen den Umständen geschuldet?'" Die Ausstrahlung habe Roaya aber nun die Bestätigung gegeben, dass ihr schlechtes Bauchgefühl goldrichtig gewesen sei. Wie es derzeit um die Freundschaft der beiden Frauen steht, verriet sie nicht.

