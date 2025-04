Kylie Jenner plant romantische Auszeit mit Timothée Chalamet

Reality-Star Kylie Jenner (27) und Schauspieler Timothée Chalamet (29) planen nun offenbar eine romantische Auszeit. Wie ein Insider laut Ok! berichtet, möchte Kylie ihren Freund, mit dem sie seit zwei Jahren zusammen ist, auf die Turks- und Caicosinseln entführen, sobald es sein Terminkalender zulässt. Nach einer anstrengenden Phase voller öffentlicher Auftritte, darunter mehrere Film-Premieren und Award-Shows, genießt das Paar gerade seine Zweisamkeit. Doch das reicht Kylie nicht aus: Sie träumt von einer kompletten Flucht aus dem Alltag, um Timothée ganz nah bei sich zu haben. Neben dem Inseltrip stehen auch weitere Reisen zur Diskussion, wie die Quelle verrät.

Zusätzlich zu ihrer Reise auf die Inseln schmieden die beiden wohl auch Pläne, andere Kontinente zu bereisen. Es soll Gerüchten zufolge etwa eine Sommerreise nach Bali und durch Europa in Erwägung gezogen werden. Besonders eine luxuriöse Mittelmeer-Kreuzfahrt steht wohl auf ihrer Wunschliste, möglicherweise auch in Begleitung ihres Freundeskreises. Für Kylie sei es wichtig, dem Alltag zu entkommen und die gemeinsame Zeit mit dem "Wonka"-Darsteller maximal auszunutzen.

Die Liebesgeschichte der beiden Stars sorgt seit 2023 immer wieder für Aufsehen. Timothée ist Kylies erste Beziehung seit ihrer Trennung von Travis Scott (33), mit dem sie zwei Kinder hat. Die Unternehmerin scheint von ihrer neuen Liebe begeistert zu sein. "Kylie schwört, dass sie noch nie so verliebt war wie jetzt", so ein Insider. Fans munkeln bereits über eine mögliche Hochzeit, da Kylie angeblich großes Interesse daran zeigt, die Beziehung auf die nächste Stufe zu heben. Für beide könnte dies der Beginn eines aufregenden neuen Kapitels in ihrem Leben sein.

Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet im November 2023

Getty Images Timothée Chalamet und Kylie Jenner bei den Oscars 2025

