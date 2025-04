Lily Collins und Charlie erstmals nach Geburt auf Red Carpet

Lily Collins (36) und ihr Mann Charlie McDowell (41) haben ihren ersten öffentlichen Auftritt nach der Geburt ihrer Tochter gefeiert. Bei den glamourösen Breakthrough Awards, auch bekannt als die "Oscars der Wissenschaft", präsentierten sich die beiden am Samstagabend Hand in Hand und strahlend vor Glück auf dem roten Teppich. Die "Emily in Paris"-Schauspielerin wählte für den besonderen Anlass eine schwarze, glitzernde Kombination aus langem Rock und Tube-Top, während Regisseur Charlie in einem klassischen schwarzen Smoking glänzte. Es war das erste öffentliche Event des Paares, seit sie im Januar via Leihmutterschaft Eltern der kleinen Tove Jane McDowell wurden.

Die Geburt ihrer Tochter wurde im Februar auf Lilys Instagram-Account bekannt gegeben – begleitet von einem rührenden Familienfoto und liebevollen Worten. "Willkommen im Zentrum unserer Welt, Tove Jane McDowell. Unsere Dankbarkeit für unsere unglaubliche Leihmutter ist unendlich", schrieb die Schauspielerin damals unter das Bild. Als Reaktionen auf das Familienglück jedoch nicht nur positiv ausfielen, meldete sich Charlie ebenfalls zu Wort. In einem Statement setzte er sich für mehr Verständnis gegenüber Paaren ein, die sich für den Weg der Leihmutterschaft entscheiden: "Man muss kein Experte für Leihmutterschaft sein, um sich über das Glück anderer freuen zu können." Die berührenden Worte des Regisseurs erhielten breite Zustimmung, auch von Lily, die den Post mit weißen Herzen kommentierte.

Das Traumpaar hatte sich 2019 am Set von "Gilded Rage" kennengelernt und im September 2021 geheiratet. Lily, Tochter von Pop-Legende Phil Collins (74), teilte bereits in früheren Interviews mit, dass das Thema Familiengründung eine zentrale Rolle für die beiden spielte. Dass ihre Tochter durch eine Leihmutter geboren wurde, hat viele Fans überrascht, doch Lilys Diskretion in ihrem Privatleben ist längst bekannt. Auch beim Zeitpunkt der Verkündung blieb sie zurückhaltend – die Geburt ihrer Tochter, die am 31. Januar zur Welt kam, wurde erst Wochen später öffentlich. Die kleine Tove Jane scheint indes das Glück der Familie perfekt zu machen und füllt Lilys Social-Media-Accounts in letzter Zeit immer wieder mit neuen, liebevollen Familienmomenten.

Instagram / lilyjcollins Lily Collins und Charlie McDowell mit ihrer Tochter Tove Jane

Instagram / lilyjcollins Lily Collins und ihr Mann Charlie McDowell mit ihrer Tochter Tove, Februar 2025

