Terrence Howard erhebt schwere Vorwürfe gegen P. Diddy

Terrence Howard (56) sorgte kürzlich mit einer bemerkenswerten Aussage im "PBD Podcast" für Schlagzeilen. Der Schauspieler, bekannt aus Filmen wie "Hustle & Flow" und der Serie "Empire", behauptete, dass P. Diddy (55) versucht habe, ihm sexuell näherzukommen. Während eines Treffens, bei dem er als vermeintlicher Schauspielcoach für P. Diddy fungieren sollte, habe der Musiker ein besonderes Interesse an ihm bekundet. Terrence erklärte: "Puffy wollte mich als Schauspielcoach haben, dann wollte er meine Musik hören, aber dann saß er einfach nur da und hat mich angestarrt." Schließlich habe sein Assistent gemeint, dass P. Diddy vermutlich andere Absichten habe. Nach dieser Erkenntnis brach Terrence den Kontakt ab.

In dem Kapitel, das er als Beispiel für die "dunkle Seite Hollywoods" anbrachte, erwähnt Terrence außerdem, dass ähnliche Situationen in der Branche keine Seltenheit seien. Dabei betonte er, wie wichtig es ihm sei, zu seiner Männlichkeit zu stehen und sich nicht verbiegen zu lassen. "Ich bin nicht bereit, meine Würde zu opfern, um in Hollywood erfolgreich zu sein", sagte er im Interview zu Moderator Patrick Bet-David. Zum Vorfall mit P. Diddy betonte er aber, dass keine konkreten Taten stattgefunden hätten. Diese Vorwürfe kommen jedoch inmitten einer Reihe weiterer Kontroversen rund um den Musikmogul, denn P. Diddy sieht sich derzeit mehrfachen Anschuldigungen wegen sexuellen Fehlverhaltens und Menschenhandels ausgesetzt – Vorwürfe, die er vehement bestreitet.

Terrence selbst ist kein Unbekannter in der Unterhaltungsbranche und hat eine bewegte Karriere hinter sich. Bekanntermaßen hat er im Laufe der Jahre eine Reihe von Herausforderungen gemeistert, sowohl beruflich als auch persönlich. Neben seiner Arbeit als Schauspieler ist er auch als Musiker tätig – was letztlich auch der Grund war, warum er überhaupt auf P. Diddy getroffen ist. Er zeigte sich in Interviews stets als jemand, der großen Wert auf Authentizität legt und sich nicht scheut, über die Schattenseiten der Branche zu sprechen.

Getty Images P. Diddy, Rapper

Getty Images Schauspieler Terrence Howard im Mai 2019

