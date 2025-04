So fühlen sich Sascha und Sandra Czok nach Sommerhaus-Exit

Sandra Czok und ihr Ehemann Sascha mussten in der siebten Folge von Das Sommerhaus der Normalos ihre Koffer packen. Die Entscheidung, bei der ihre eigentlichen Verbündeten Sophie Welack und Hendrik Sünder das Zünglein an der Waage waren, traf das Paar offenbar besonders hart. Im Interview mit Promiflash erklären Sandra und Sascha nun den Grund für ihre Enttäuschung. "Wir sind immer noch enttäuscht! Nicht darüber, dass wir gewählt wurden, sondern darüber, von wem – und mit welcher Begründung", erklärt Sandra und fügt hinzu: "Wir wurden quasi von unserer eigenen Allianz hintergangen. Ein absoluter Schock! Tage zuvor wurde uns noch versprochen, dass wir uns niemals gegenseitig wählen würden – und dann wurden wir eiskalt ausgeliefert. Zack, das Messer in den Rücken."

Sophie und Hendrik behaupteten, Sandra und Sascha hätten im Leben bereits genug erreicht, weswegen sie Michelle und Maki nicht die Chance auf den Sieg verbauen wollten. "Absolut lächerlich!", kommentiert Sandra im Gespräch mit Promiflash. Sie und Sascha hätten jahrelang hart für ihren Erfolg gekämpft, betont sie: "Jeder ist seines Glückes Schmied. Wir haben jahrelang dafür gekämpft, unser heutiges Leben leben zu dürfen. Nächtelang geackert, Vollzeit studiert, Teilzeit gearbeitet – von nichts kommt nichts." Einen Seitenhieb gegen Sophie und Hendrik kann sich die Krass Schule-Bekanntheit nicht verkneifen: "Wer den ganzen Tag nur herumsitzt, kann eben nicht viel mehr vom Leben erwarten."

Dass Nominierungen im "Sommerhaus der Normalos" zu emotionalen und dramatischen Momenten führen, ist längst keine Neuigkeit mehr. Schon in den vergangenen Folgen gab es zahlreiche Konflikte, wie beispielsweise zwischen Vanessa Brahimi und Michelle und Maki. Die Show, die seit dem 24. Februar auf RTL+ ausgestrahlt wird, neigt sich nun dem großen Finale zu. Wer am Ende den Gewinn von 25.000 Euro mit nach Hause nehmen wird, bleibt abzuwarten – doch die Emotionen kochten in dieser Staffel bereits ordentlich hoch.

RTL Sascha und Sandra Czok bei "Das Sommerhaus der Normalos"

RTL Richard und Vanessa, "Das Sommerhaus der Normalos"-Teilnehmer

