Normalo-Sommerhaus-Vanessa teilt gegen ihre Mitstreiter aus

Vanessa Brahimi scheint die Nase voll zu haben. Die Sozialversicherungsfachangestellte gehört gemeinsam mit ihrem Partner Richard Sternberg zu den Kandidaten der aktuellen Das Sommerhaus der Normalos-Staffel und wird dort immer wieder zur Zielscheibe ihrer Mitstreiter. In ihrer Instagram-Story teilt sie daher jetzt ein ausführliches Statement – und betont darin, dass das Verhalten der restlichen Bewohner "komplett unter die Gürtellinie" gegangen sei. "Einige im Haus haben großes Glück, dass so viele asoziale und respektlose Situationen herausgeschnitten wurden. Ihr habt nur die Hälfte gesehen, Leute. Was mir da teilweise an den Kopf geworfen wurde und wie die Gruppe sich auf mich gestürzt hat, bekommt ihr als Zuschauer leider nicht richtig zu sehen", wettert die Reality-TV-Kandidatin.

Sie gibt zu, ebenfalls "ausgeteilt, mich verteidigt, zurückgeschossen" zu haben, sie besitze jedoch "noch die Menschlichkeit und den nötigen Respekt" – ganz im Gegenteil zu den anderen Teilnehmern. "Ich würde mich niemals mit einer Gruppe auf eine einzelne Person stürzen und so lange nachtreten, bis sie 'gebrochen' ist und mich daran aufgeilen und darüber freuen", schimpft Vanessa und führt weiter aus: "Dass die Männer im Haus mich derart angeschrien haben und aggressiv bis zum Gehtnichtmehr wurden, geht ganz klar zu weit. Einige im Haus sollten schnellstens lernen, ihre Emotionen zu kontrollieren und sich nicht vor einer Frau (die grundsätzlich schon unterlegen ist) aufpushen und herumschreien wie die Irren." Die 28-Jährige habe dies nicht verdient, da sie "lediglich das Game spielte" und sei "unglaublich stolz darauf, dass Richard und ich uns in solchen Situationen zu beherrschen wissen."

Vanessa gab bereits kürzlich preis, sich von ihren Normalo-Sommerhaus-Bewohnern gemobbt gefühlt zu haben. Daher ist es nicht verwunderlich, dass sie während des Formats schon das ein oder andere Mal weinte. Wie sie im Netz erklärte, seien ihre Tränen jedoch nicht immer ein Hinweis auf Traurigkeit. "Ich bin ein superemotionaler Mensch. In alle Richtungen sind meine Emotionen sehr ausgeprägt. Egal ob Wut, Freude, Trauer, Schmerz – ich empfinde jede Emotion sehr stark und intensiv", erklärte der Reality-Neuling seinen Followern und fügte hinzu: "Bring mir meine Lieblingsschokolade mit und ich freue mich manchmal mit Tränen darüber."

Instagram / itsnessa_ Vanessa Brahimi im März 2025

RTL Vanessa Brahimi und ihr Freund Richard bei "Das Sommerhaus der Normalos"

