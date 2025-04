Roger Nores zieht Klage gegen Liam Paynes Vater zurück

Roger Nores, ein enger Vertrauter des verstorbenen Sängers Liam Payne (✝31), hat überraschend seine Verleumdungsklage gegen Geoff Payne, den Vater des ehemaligen One Direction-Stars, zurückgezogen. Die Klage, die ursprünglich Schadenersatzforderungen von umgerechnet rund neun Millionen Euro beinhaltete, warf Geoff vor, in einer Aussage gegenüber argentinischen Ermittlungsbehörden falsche und diffamierende Behauptungen über Roger aufgestellt zu haben. Roger, der zuvor von Vorwürfen der fahrlässigen Tötung im Zusammenhang mit Liams tragischem Tod freigesprochen wurde, erklärte nun in einer E-Mail an den Anwalt von Liams Nachlass, dass er keine Entschuldigung mehr von Geoff verlange und die Klage zurückziehe. Das berichtet das Magazin Rolling Stone.

Der Rechtsstreit hatte sich unter anderem darum gedreht, ob Geoffs Aussagen zu Rogers Rolle in Liams Leben tatsächlich irreführend waren. Liams Nachlass hatte die Klage von Anfang an als unbegründet zurückgewiesen und betont, dass Roger mit der Klage lediglich versuchen würde, polizeiliche Ermittlungen zu beeinflussen. Geoffs Anwälte sowie Vertreter von Liams Nachlass haben sich bisher nicht weiter zur Einstellung des Verfahrens geäußert.

Der Tod von Liam Payne im Oktober 2024 hatte weltweit Bestürzung ausgelöst. Nach seinem Sturz vom Balkon eines Hotels in Buenos Aires wurde bekannt, dass der Sänger schon lange Zeit zuvor mit schweren persönlichen und gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte. Freunde und Familie, darunter auch Roger, sprachen offen über Liams lange und schwierige Reise im Umgang mit Sucht. Der Musiker hinterließ seinen Sohn Bear, der aus seiner Beziehung zu Cheryl Cole (41) stammt.

Getty Images Liam Payne im Oktober 2018

Getty Images Geoff und Karen Payne bei der Beerdigung ihres Sohns Liam Payne, November 2024

