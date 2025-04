Acht Monate nach Baby: Hailey Bieber zeigt flachen Bauch

Im August 2024 brachte Hailey Bieber (28) ihren Sohn Jack Blues zur Welt. Während die Laufstegschönheit den Kleinen von der Öffentlichkeit fernhält, teilt sie ihre eigene Entwicklung als Mama gerne mit ihren Fans – vor allem Updates zu ihrem After-Baby-Body gibt es regelmäßig. So postet Hailey auch jetzt wieder ein Bild in ihrer Instagram-Story, das kaum erahnen lässt, dass sie vor rund acht Monaten schwanger war. Sie zeigt sich in einem Selfie in einem knappen Bikini, der nicht nur ihre Kurven betont. Der Zweiteiler hebt auch ihren supertrainierten und flachen Bauch hervor.

Haileys Top-Figur kommt sicherlich nicht von ungefähr. Immerhin zeigte Hailey sich schon kurz nach der Geburt wieder in Form. Sowohl in ihren Social-Media-Posts als auch bei Red-Carpet-Events glänzte sie in engen Kleidern, die ihre Figur betonten. Im November vergangenen Jahres gab sie ihren Fans einen kleinen Einblick in ihre Fitness-Routine. In einem Video zeigte die Unternehmerin unter anderem Übungen auf allen Vieren mit einem sogenannten Widerstandsband um die Knie. Um die Herausforderung zu steigern, trug Hailey Gewichte an den Knöcheln und hatte einen Gummiball unter ihrer Hand platziert. Ihre Zufriedenheit mit ihrer Arbeit zeigte sie anschließend durch eine Pose für die Kamera.

In der Rolle als Mutter scheint die 28-Jährige voll und ganz aufzugehen. Zusammen mit ihrem Ehemann Justin Bieber (31) genießt sie jeden Moment mit ihrem Sohn. Dabei kommt natürlich auch immer wieder die Frage auf, ob das Paar sich nach Baby Jack noch weiteren Nachwuchs wünscht. "[Die beiden] haben darüber gesprochen, noch mehr Kinder zu bekommen, aber sie sind gerade sehr glücklich mit ihrem Leben", erklärte ein Insider im Dezember gegenüber OK!. Vorerst wird der kleine Jack also keine Geschwister bekommen. In Zukunft ist das aber sicherlich nicht auszuschließen.

Instagram / haileybieber Hailey Bieber, November 2024

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber mit ihrem Baby Jack, November 2024

