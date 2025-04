Auf diese Ostertradition freut sich Barbara Schöneberger

Barbara Schöneberger (51) hat verraten, wie sie das Osterfest am liebsten verbringt – und das ganz klassisch. Die Moderatorin, die wie kaum eine andere das deutsche Fernsehen prägt, bemalt jedes Jahr zusammen mit ihrer Familie Ostereier. "Da gibt es ganz viele Farben und ganz viele Eier. Und dann wird gemalt, bis der Arzt kommt", erzählte die gebürtige Münchnerin der Deutschen Presse-Agentur während eines Auftritts in Rust. Auf diese farbenfrohe Tradition freue sie sich jedes Jahr aufs Neue. Der diesjährige Ostersonntag fällt auf den 20. April, und bis dahin wird wohl noch fleißig Farbe vorbereitet.

Neben ihren familiären Osterfreuden gab es für Barbara jüngst auch beruflich Grund zur Freude. Im Europa-Park durfte sie den Radio Regenbogen Award entgegennehmen, der sie als "Medienfrau 2024" auszeichnete. Zudem hatte sie am Wochenende einen weiteren großen Fernsehauftritt. In der ARD-Show "75 Jahre ARD – Die große Jubiläumsshow" stand sie gemeinsam mit großen Namen wie Paola Felix, Jürgen von der Lippe (76), Dieter "Didi" Hallervorden und Carolin Kebekus (44) auf der Bühne. Diese Auftritte zeigen, dass sie nicht nur vor der Kamera, sondern auch live beim Publikum gut ankommt.

Privat ist Barbara, die neben ihrer Moderatorenkarriere auch als Sängerin und Podcasterin aktiv ist, ein echter Familienmensch. Mit ihrem Ehemann und den beiden gemeinsamen Kindern pflegt sie ein bodenständiges Leben abseits des großen Scheinwerferlichts. Dabei ziehen die traditionellen Feiertage sie jedes Jahr in ihren Bann. Ostern, mit all seinen bunten Farben und familiären Ritualen, passt perfekt zu der lebenslustigen Entertainerin, die in der Vergangenheit immer wieder betont hat, wie wichtig ihr ein fröhliches Zuhause ist.

Getty Images Barbara Schöneberger beim deutschen Fernsehpreis im September 2024

Getty Images Barbara Schöneberger, Moderatorin

