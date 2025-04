"Let's Dance" ist Teil von Daniel Hartwichs Persönlichkeit

Daniel Hartwich (46) hat in einem Interview offenbart, wie sehr die Tanzshow Let's Dance sein Leben geprägt hat. Der Moderator, der die RTL-Show bereits seit 2010 moderiert, erklärte der Deutschen Presse-Agentur: "'Let's Dance' ist mein absolutes Lieblingsformat. Ich hätte am Anfang selbst nicht gedacht, dass mir das Thema Tanz und die 'Let's Dance'-Familie mal so ans Herz wachsen." Obwohl er selbst nicht tanze, sei das Format ein fester Bestandteil seines Lebens: "'Let's Dance' ist Teil meiner Persönlichkeit geworden."

Doch nicht nur die Fernsehsendungen, sondern auch die "Let's Dance"-Tour würden laut Daniel eine große Rolle bei dieser besonderen Verbindung spielen. "Man hat schon viel miteinander erlebt", schildert er die Nähe und den Zusammenhalt innerhalb des Teams. Während er mit der Tanzshow eine echte Erfolgsgeschichte feiert, steht für Daniel aktuell auch eine neue Herausforderung auf dem Programm. Am Montag präsentiert er erstmals das Format "Die perfekte Reihe – Das Bilder-Quiz", das ebenfalls bei RTL ausgestrahlt wird.

Daniel fand seinen Weg ins Fernsehen nach ersten Gehversuchen als Reporter und Moderator in den frühen 2000er-Jahren. Der Frankfurter, der zunächst Germanistik und Politikwissenschaft studierte, entdeckte seine Leidenschaft für die Unterhaltung recht schnell und arbeitet seither erfolgreich vor der Kamera. Privat ist er eher zurückhaltend und schützt sein Familienleben. Es ist jedoch bekannt, dass er verheiratet und Vater zweier Kinder ist. Trotz seiner wachsenden Popularität bleibt Daniel bodenständig und betont immer wieder, wie dankbar er für die spannenden Gelegenheiten in seiner Karriere sei.

RTL / Stefan Gregorowius Joachim Llambi und Daniel Hartwich bei "Let's Dance"

RTL / Stefan Gregorowius Daniel Hartwich und Victoria Swarovski bei "Let's Dance"

