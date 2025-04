Nach Yeliz-Krise: Jannik Kontalis will Bürgermeister werden

Jannik Kontalis möchte neue Karriereschritte wagen. Inmitten seiner mutmaßlichen Liebeskrise mit Yeliz Koc (31) eröffnet der Reality-TV-Darsteller überraschend seinen großen Plan für die Zukunft: Er wolle in die Politik gehen. "Ich denke, es wird Zeit für mich, als Bürgermeister zu kandidieren", verkündet er selbstbewusst in seiner Instagram-Story. Der Make Love, Fake Love-Star fügt hinzu, dass er näher an den Menschen sei als jeder andere. Mit diesem Vorstoß will Jannik nach eigenen Worten "etwas bewegen und sich für die wichtigen Themen einsetzen".

Jannik ist bislang hauptsächlich aus dem Reality-TV und den sozialen Medien bekannt. Ein Hindernis auf dem Weg zu einem politischen Amt sei das allerdings nicht. "Habt ihr schon mal jemanden aus dem Fernsehen in der Politik gesehen? Ich auch nicht – wird Zeit, der Erste zu sein", meint er. Welche politischen Themen dem Influencer besonders am Herzen liegen und ob er einer Partei angehört, lässt er jedoch offen. Wie ernst Jannik es mit seiner Ankündigung wirklich meint, bleibt also abzuwarten.

Abgesehen von seinen politischen Ambitionen sorgt Janniks Privatleben aktuell für jede Menge Gerüchte. Erst vor wenigen Monaten hatte er öffentlich gemacht, wieder mit seiner Ex Yeliz zusammen zu sein – sehr kurz nach seiner Trennung von Gerda Lewis (32). Nun scheint aber auch bei Jannik und Yeliz schon wieder alles aus zu sein. Beide folgen sich nicht mehr in den sozialen Medien, Jannik wurde stattdessen auf der Promi-Dating-App Raya gesichtet.

Anzeige Anzeige

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / jannikkontalis Yeliz Koc und Jannik Kontalis, TV-Stars

Anzeige Anzeige