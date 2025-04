Sind Normalo-Sommerhaus-Vanessa und Richard noch ein Paar?

Reality-TV-Star Vanessa Brahimi sorgt erneut für Schlagzeilen: In einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram stellt sie sich den Gerüchten um eine mögliche Trennung von ihrem Partner Richard. Dabei bleibt viel Raum für Spekulationen – sie lässt aber durchblicken, dass sie derzeit keine Pläne für ein Dating-Format habe: "Leute, ich habe jedes Dating-Format abgesagt!" Zudem weist sie die Behauptungen ihrer Das Sommerhaus der Normalos-Kollegin Sophie Welack entschieden zurück, sie habe Richard ausgenutzt, um anschließend einen anderen Prominenten zu daten. Trotz ihrer vagen Aussagen deutet sie an, schon bald in neuen Reality-TV-Formaten zu sehen zu sein: "Ich bin auf jeden Fall ready für weitere Formate und habe richtig Bock."

Der Beziehungsstatus zwischen Vanessa und Richard bleibt weiterhin ein Rätsel. Wie schon in früheren Interviews vermeidet Vanessa es, klarzustellen, ob sie und ihr Partner noch ein Paar sind. In der Vergangenheit äußerte sie sich zu den brodelnden Gerüchten mit den Worten: "Man darf nicht alles glauben, was man liest." Fans, die das Paar in der Show "Das Sommerhaus der Normalos" beobachten, spekulieren fleißig auf Social Media. Manche wollen in ihrer Körpersprache Hinweise auf eine Trennung sehen, andere zeigen sich von Vanessas Statements sichtlich genervt.

Vanessa scheint sich trotz der Gerüchte in der Öffentlichkeit wohlzufühlen. Schon früher machte sie deutlich, dass sie keine Hemmungen hat, vor der Kamera persönliche Herausforderungen anzugehen. In einem früheren Interview beschrieb Vanessa die Gerüchte um ihre Beziehung als typisch für das Reality-TV-Business: "Heute sind wir es, morgen ist es jemand anderes", erklärte sie damals. Ob es in Zukunft neue Einblicke in ihr Beziehungsleben mit Richard gibt, bleibt momentan ungewiss. Eines ist jedoch sicher: Ihr Name wird so schnell nicht aus der Reality-TV-Welt verschwinden.

Anzeige Anzeige

RTL Vanessa Brahimi, "Das Sommerhaus der Normalos"-Teilnehmerin

Anzeige Anzeige

Instagram / itsnessa_ Richard und Vanessa, "Das Sommerhaus der Normalos"-Teilnehmer

Anzeige Anzeige

Anzeige