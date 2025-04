Vergebene Raffaela lässt es bei "Temptation Island" krachen

Raffaela Caramela sorgt bei Temptation Island für reichlich Gesprächsstoff. Zusammen mit ihrem Freund Jeremy stellt sie ihre Beziehung in der beliebten Reality-Show auf die Probe. Bereits in den vergangenen Folgen war die Grafikdesignerin alles andere als schüchtern, doch in Folge vier lässt sie es richtig krachen: Die extrovertierte Teilnehmerin heizt mit frechen Sprüchen und viel Nähe zu den Verführern Jordan und Marvin die Stimmung an. Nach einer Party lädt sie sogar Jordan und Kim ein, die Nacht bei ihr zu verbringen und teilt das Bett mit beiden Verführern. "Da hätte auch noch ein Vierter reingepasst", witzelt sie offen vor den Kameras. Ihre Offenheit und ihre Vorliebe für Nähe erklärt Raffaela mit den Worten: "Ich brauche körperliche Nähe und Zuwendung."

Dass ihre Aktionen nicht folgenlos bleiben könnten, scheint Raffaela durchaus bewusst zu sein. In einem emotionalen Moment wird der 25-Jährigen bewusst, wie ihr Verhalten bei Jeremy ankommen könnte, wenn er die Bilder beim Lagerfeuer sieht. Unter Tränen gesteht sie: "Ich will nie wieder mit jemandem anderen Sex haben. Vielleicht hätte ich einfach besser nachdenken sollen." Ihre Reue währt jedoch nicht lange. Kurze Zeit später lässt sie sich von zwei Verführern verwöhnen und genießt intensive Massagen. Besonders Marvin scheint bei der Reality-TV-Teilnehmerin einen bleibenden Eindruck hinterlassen zu haben: Ihr Flirt mit ihm wird in der Show immer offensiver.

Bereits beim ersten Lagerfeuer musste Jeremy pikante Aufnahmen von Raffa verkraften. In den Clips berichtete die Grafikdesignerin beispielsweise davon, dass sie sich in der Beziehung zu dem IT-Security-Engineer oft langweile und nicht wisse, ob diese für immer halten werde. Im Promiflash-Interview betonte Jeremy, wie sehr ihn diese Aussagen verletzt haben. "Am meisten stört mich, wie respektlos Raffa über mich und unsere Beziehung spricht", gestand der 26-Jährige.

RTL Raffaela und Jeremy, Kandidaten bei "Temptation Island"

Instagram / jeremy.dlcv Jeremy, "Temptation Island"-Kandidat

