Benny Blanco erfüllt Selena Gomez' Abschlussballtraum

Benny Blanco (37) hat sich zu seinem Geburtstag am 8. März etwas ganz Besonderes einfallen lassen, um seiner Verlobten Selena Gomez (32) einen lang gehegten Wunsch zu erfüllen: eine eigene Highschool-Prom. Wie Benny in der "Jennifer Hudson Show" verriet, habe Selena aufgrund der Tatsache, dass sie von zu Hause aus unterrichtet worden sei, nie die Möglichkeit gehabt, einen Abschlussball zu besuchen. Deshalb organisierte der Musiker eine prom-typische Geburtstagsparty, bei der sogar an kleine Details wie eine Corsage für Selena gedacht wurde. "Selena wusste gar nicht, was sie erwarten würde", erzählte Benny lachend. Die Sängerin habe es offenbar mit Humor genommen und sich über die Erfahrung gefreut.

Dass Benny ein echter Prom-Profi ist, bewies er bereits in seiner Jugend: Gleich zweimal habe er damals an einem Highschool-Ball teilnehmen dürfen, einmal mit einer Freundin und einmal mit einer festen Partnerin. Doch wie er in der Show betonte, sei der Ball mit Selena "wirklich der schönste" gewesen. Neben der Geburtstagsparty wurde das Paar am 8. April auch beim Basketballspiel der New York Knicks gegen die Boston Celtics im Madison Square Garden gesichtet. Dort zeigte sich das Paar verliebt und glücklich: Benny legte zärtlich seine Hand auf Selenas Beine, während sie mit einem strahlenden Lächeln ihren funkelnden Verlobungsring zeigte.

Benny und Selena sind seit Dezember 2023 offiziell ein Paar und gaben nach einem Jahr Beziehung ihre Verlobung bekannt. Dass die beiden ein Herz und eine Seele sind, zeigt sich nicht nur privat, sondern auch beruflich. Im März 2024 veröffentlichten sie ihr erstes gemeinsames Album, das Fans einen ganz besonderen Blick hinter die Kulissen ihrer Beziehung gewährt. Selena, die als Kinderstar aufwuchs, sprach offen über ihre Erfahrungen mit Homeschooling und dem damit verbundenen Verzicht auf typische Teenager-Erlebnisse. Dass Benny ihr diesen Wunsch nun erfüllte, dürfte die Bindung der beiden noch weiter gestärkt haben.

Instagram / selenagomez Benny Blanco und Selena Gomez, Musiker

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco, Musiker

