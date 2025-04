Sarah Connor macht in neuer Single eine Ansage an ihre Hater

Sarah Connor (44) meldet sich mit einer Ansage zurück, die ebenso eindeutig wie provokant ist. Die Sängerin hat ihre neue Single "FICKA" veröffentlicht, die sich gezielt an ihre Hater richtet. Eine erste Kostprobe für die Fans gab es bereits gestern auf Instagram. Bereits im Vorfeld hatte Sarah auf der Plattform keinen Hehl aus ihrer Motivation gemacht: "Liebe Grüße an alle, die mich hassen. Füttert weiter meinen Algorithmus." Die Single ist Teil ihres neuen Albums "Freigeistin", das sechs Jahre nach ihrem letzten deutschsprachigen Werk erscheint. Mit deutlichen Worten und einem ausgestreckten Mittelfinger in Emoji-Form kündigte sie den Song an und zeigte, dass sie sich von Gerüchten und verletzenden Social-Media-Kommentaren nicht unterkriegen lässt.

Das dritte deutschsprachige Album der Sängerin, das Sarah in einer Zeit großer Veränderungen schrieb, behandelt Themen, die ihr besonders am Herzen liegen. Dabei gehe es nicht nur um persönliche Erlebnisse, sondern auch um gesellschaftliche Fragen. In ihrem Statement schildert sie, dass ihre erwachsenen Kinder zum Studieren ins Ausland gezogen seien, was sie tief bewegt und zu neuen, reflektierten Liedtexten inspiriert habe. Auch Fragen zu Ehe, Monogamie und der Suche nach Freiheit seien ein entscheidender Teil dieses Albums. "Ich will etwas fühlen in einer Welt, die immer stumpfer wird", erklärte Sarah in einem ausführlichen Post.

Privat genießt die Sängerin vor allem die Nähe zu ihrer Familie, auch wenn das Loslassen der älteren Kinder für sie nicht leicht war. Sie beschreibt, dass sie durch tränenreiche Nächte gegangen sei, sich aber zugleich neue Freiräume erarbeitet habe. Eine besondere Leidenschaft Sarahs ist das Meer, das ihr seit vielen Jahren als Ort der Ruhe und Inspiration dient. Hier findet sie einen Ausgleich zu ihrer Karriere und kann Abstand vom Trubel der Öffentlichkeit nehmen. "Das Meer hat mir viele Songs geschenkt", berichtet sie und zeigt damit einmal mehr, wie sehr sie in ihrer Musik ihre Emotionen und Erfahrungen verarbeitet.

Instagram / maddfischer Sarah Connor und ihr Mann Florian Fischer im Juni 2022

Instagram / sarahconnor Sarah Connor mit ihrem Sohn Jax, Dezember 2022

