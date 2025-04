Show sieben: Welcher Promi soll "Let's Dance" verlassen?

Heute Abend steht die siebte Liveshow von Let's Dance an – und noch acht Promis kämpfen um den Titel "Dancing Star 2025". In der kommenden Show müssen die Promis gleich doppelt ran. Neben den Einzeltänzen mit ihren Profis steht, wie üblich in der siebten Show, der Discofox-Marathon an. Doch wer kann die Jury und das Publikum vor den Bildschirmen wieder begeistern und wer soll das Tanzparkett nach der Liveshow räumen?

Im Rennen sind noch Simone Thomalla (60) und Profi Evgeny Vinokurov (34), die mit einer Rumba den Geburtstag der Schauspielerin auf der Tanzfläche zelebrieren. Auch Christine Neubauer (62) und Valentin Lusin (38) wagen sich an einen leidenschaftlichen Tanz: einen Paso Doble. Nach ihrem emotionalen Contemporary in der vergangenen Show tanzen Taliso Engel und Patricija Ionel (30) einen feurigen Tango. Stuntfrau Marie Mouroum und Alexandru Ionel (30) bringen einen Cha-Cha-Cha aufs Parkett. Fabian Hambüchen (37) und Anastasia Maruster sowie Jeanette Biedermann (45) und Vadim Garbuzov (37) bringen das Studio mit einem lebhaften Quickstep zum Beben. Schnelle Beinarbeit müssen auch Diego Pooth und Ekaterina Leonova (37) sowie SelfieSandra (25) und Zsolt Sándor Cseke (37) beweisen: Sie performen einen Charleston.

Abseits der Performances hält die Show ein weiteres Highlight parat: Zum allerersten Mal wird Moderator Daniel Hartwich (46) auf dem Parkett das Tanzbein schwingen. Begleitet wird er dabei von keinem Geringeren als Juror Joachim Llambi (60). Die Idee des gemeinsamen Auftritts entstand in der sechsten Liveshow, nachdem Victoria Swarovski (31) und Motsi Mabuse (44) das Opening der Sendung getanzt hatten.

RTL / Stefan Gregorowius Die "Let's Dance"-Jury 2025

RTL / Stefan Gregorowius Joachim Llambi und Daniel Hartwich bei "Let's Dance"

