So geht es Rebecca Ries nach der Geburt ihres Sohnes Malik

Rebecca Ries, bekannt aus diversen Reality-TV-Formaten, ist vor Kurzem Mutter geworden. Nun gibt sie bereits ihr erstes Update nach dem einschneidenden Erlebnis! Die Geburt ihres Sohnes verlief nach eigenen Angaben genauso, wie sie es sich gewünscht hatte, und sowohl sie als auch das Baby seien wohlauf. "Mir geht’s nach der Geburt gut, außer dass ich Schmerzen habe und sehr müde und erschöpft bin", teilt sie ehrlich im Interview mit Promiflash mit und fügt hinzu: "Gott sei Dank ist die Geburt gut verlaufen und es ist genau alles so gekommen, wie wir es uns gewünscht haben."



Die glückliche Nachricht der Geburt verkündete Rebecca am Freitag über ihre Social-Media-Kanäle, wo sie ihre Fans regelmäßig an ihrem Leben teilhaben lässt. Auf Instagram teilte sie ein niedliches Foto und richtete rührende Zeilen an ihren kleinen Wonneproppen: "Du bist das größte Wunder unseres Lebens. So klein, so zart – und doch hast du mit deiner Ankunft alles verändert." Zudem verriet sie auch ganz offen direkt den Namen ihres kleinen Sonnenscheins: Er heißt Malik Emilio.

Viele Stars und Freunde aus der Reality-TV-Szene nutzten die erfreuliche Gelegenheit, um Rebecca und ihren Partner Göktug Göker zu gratulieren. Jessica Hnatyk (24) von Temptation Island war eine der Ersten, die ihre Freude ausdrückte. "Oh, wie schnell jetzt", schrieb die Kollegin und fügte hinzu: "Herzlichen Glückwunsch, ihr werdet super Eltern sein." Auch Lisa Marie Akkaya ließ es sich nicht nehmen, ihre Glückwünsche zu übermitteln. "Mein Neffe", kommentierte sie stolz, denn auch sie hat einen Sohn namens Emilio.

Instagram / whoisbeccs Realitystar Rebecca Ries' Baby

Instagram / whoisbeccs Göktuk Göker und Rebecca Ries im März 2025

