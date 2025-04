Welches Paar soll beim "Sommerhaus der Normalos" gewinnen?

Das große Finale von Das Sommerhaus der Normalos steht unmittelbar bevor, und die Spannung könnte kaum größer sein. Noch vier Paare sind im Rennen um den begehrten Titel und die Gewinnsumme von 25.000 Euro: Lisa und Marcel, Vanessa und Richard, Maki und Michelle sowie Hendrik und Sophie. Doch welches Paar hat es verdient, sich am Montag den Titel und die Siegesprämie zu schnappen? Stimmt nun in der Promiflash-Umfrage ab!

Kurz vor dem heiß ersehnten Finale mussten Sandra und Sascha das Haus verlassen, nachdem sie von ihren einstigen Verbündeten Sophie und Hendrik im entscheidenden Moment nominiert wurden. Ihr Abschied – ausgerechnet durch ihre angeblichen Freunde – sorgte bei den beiden daraufhin für ordentlich Enttäuschung und Frust. "Dieser Moment hat richtig gesessen. Wenn du glaubst, dich auf jemanden verlassen zu können – das haben wir schon zu oft in unserem Business erlebt. Im echten Leben würden wir uns sofort von solchen Menschen distanzieren", betonten die 34-Jährige und ihr Partner im Interview mit Promiflash.

Fans spekulierten zuletzt fieberhaft, ob Richard den möglichen Sieg von sich und Vanessa aus Versehen preisgegeben hatte. Mit einem Instagram-Beitrag, der den Filialleiter in einem nagelneuen Audi zeigte, heizte er die Gerüchteküche an. Eine Stimme im Hintergrund fragte neugierig: "Ist das nicht Richard vom 'Sommerhaus'? Hey, kann es sein, dass ihr gewonnen habt?" Anstatt eine klare Antwort zu geben, zuckte der 29-Jährige nur mit den Schultern. Unter dem Video stand vielsagend: "Was hättet ihr mit dem Gewinn von 25.000 gemacht?" Dieses mysteriöse Auftreten sorgt bis dato im Netz für reichlich Gesprächsstoff.

"Das Sommerhaus der Normalos": Acht Folgen ab Montag, 24. Februar 2025, wöchentlich eine neue Folge im Stream auf RTL+.

Anzeige Anzeige

RTL Sascha und Sandra Czok bei "Das Sommerhaus der Normalos"

Anzeige Anzeige

RTL Richard und Vanessa, "Das Sommerhaus der Normalos"-Teilnehmer

Anzeige Anzeige

Anzeige