Diesem Paar gönnen "Sommerhaus der Normalos"-Fans den Sieg

Die Finalisten stehen fest, und die Zuschauer diskutieren eifrig: Am Montag entscheidet sich bei der achten Folge von Das Sommerhaus der Normalos, welches Paar die Siegprämie von 25.000 Euro abräumen wird. Im Rennen um den Titel stehen Lisa und Marcel, Vanessa und Richard, Maki und Michelle sowie Hendrik und Sophie. In den sozialen Medien macht sich bereits eine klare Tendenz bemerkbar, wem die Fans den Sieg am meisten gönnen. Besonders Maki und Michelle scheinen dabei die Sympathien vieler Zuschauer auf ihrer Seite zu haben. "Am ehesten Maki und Michelle, aber auch nur, weil ich Michelle recht sympathisch finde", lautet ein Kommentar eines Promiflash-Lesers auf Instagram. Vanessa und Richard hingegen bekommen eher wenig Unterstützung.

Eine aktuelle Umfrage von Promiflash [Stand: 12. April 2025, 15:25 Uhr] mit insgesamt 587 Stimmen bestätigt die Tendenz aus den sozialen Netzwerken: Maki und Michelle belegen mit 196 Stimmen (33,4 Prozent) immerhin den zweiten Platz und liegen damit nur knapp hinter Lisa und Marcel, die mit 204 Votes (34,8 Prozent) leicht vorne liegen. Auf dem dritten Platz liegen aktuell Hendrik und Sophie mit 143 Stimmen (24,4 Prozent). Vanessa und Richard hingegen bilden mit lediglich 44 Stimmen (7,5 Prozent) derzeit noch – mit Abstand – das Schlusslicht.

Kurz vor dem großen Finale mussten Sandra Czok und Sascha "Das Sommerhaus der Normalos" in Folge sieben nach der Nominierung verlassen. Besonders enttäuscht zeigten sich die beiden von der Entscheidung ihrer einstigen Verbündeten Sophie und Hendrik, die sie nominierten und damit final aus dem Spiel warfen. "Wir wurden quasi von unserer eigenen Allianz hintergangen. Zack, das Messer in den Rücken", erklärte das Power-Duo gegenüber Promiflash nach dem überraschenden Auszug. Freundschaften, Beziehungen und Allianzen standen in diesem Jahr stark auf dem Prüfstand – wer am Ende alle Herausforderungen souverän bis zum Schluss meistern kann, zeigt sich im Finale.

