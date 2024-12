Wegen Leukämie: Harvey Weinstein ist wieder im Krankenhaus

Harvey Weinstein (72) ist erneut ins Krankenhaus überwiesen worden. Seit seiner Verurteilung wegen Sexualverbrechen im Jahr 2020 sitzt der Ex-Filmproduzent im Rikers Island Gefängnis. Am heutigen Montag musste er nun aufgrund "alarmierender Bluttestergebnisse", die von seiner Leukämie-Erkrankung herrühren, ins Bellevue Hospital gebracht werden. Seine Anwälte und sein Sprecher erklärten in einem Statement, das Deadline vorliegt, dass dieser Schritt notwendig geworden sei, da seine gesundheitliche Situation sofortige Aufmerksamkeit benötigt. Weitere Details zu dem Gesundheitszustand des US-Amerikaners sind bisher nicht bekannt.

Der Anwalt des 72-Jährigen betonte, dass die unzureichende medizinische Betreuung in der Haft nicht nur eine Misshandlung bedeute, sondern auch eine Verletzung seiner verfassungsmäßigen Rechte darstelle. Erst vergangene Woche hatte Harvey die Stadt New York und andere Behörden wegen der "unmenschlichen Bedingungen" auf Rikers Island verklagt. Seine Vertreter bezeichneten die Situation als Verletzung seiner verfassungsmäßigen Rechte und sprachen von "grausamer und ungewöhnlicher Bestrafung", die nicht hinnehmbar sei.

Harvey Weinstein war einst einer der mächtigsten Männer in Hollywood. Als Mitbegründer von Miramax und The Weinstein Company produzierte er zahlreiche preisgekrönte Filme wie "Pulp Fiction" und "Shakespeare in Love". Seine Karriere kam jedoch 2017 zum Stillstand, als zahlreiche Frauen Vorwürfe wegen sexueller Belästigung und Missbrauchs gegen ihn erhoben. Diese Enthüllungen lösten die weltweite #MeToo-Bewegung aus, die das Bewusstsein für sexuelle Übergriffe und Machtmissbrauch in der Unterhaltungsindustrie schärfte. Im Jahr 2020 wurde Harvey wegen Vergewaltigung und krimineller sexueller Handlungen verurteilt und zu 23 Jahren Gefängnis verurteilt. Während seiner Haft war er bereits mehrere Male im Krankenhaus – unter anderem wegen einer Herz-OP und einer Lungenentzündung. Im Oktober soll er die Diagnose Leukämie bekommen haben.

Getty Images Harvey Weinstein 2017

Getty Images Harvey Weinstein, Oktober 2022

