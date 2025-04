Temptation-Raffa wollte Jeremy durch Bilder nicht verletzen

Das erste Temptation Island-Lagerfeuer hatte es in sich: Besonders Jeremy bekam aufbrausende Bilder von seiner Freundin Raffaela zu sehen. Sie flirtete, tanzte und hinterfragte offen die Beziehung zu Jeremy. Dieser zeigte sich nach den kurzen Clips niedergeschlagen und enttäuscht. Ihren Freund so zu sehen, war für Raffa alles andere als leicht, wie sie im Promiflash-Interview betont. "Niemand möchte den Menschen, den man liebt, so verletzt erleben – vor allem nicht durch das eigene Verhalten", gesteht sie, beteuert jedoch, dass es nie ihre Absicht gewesen sei, ihren Freund zu verletzen.

Raffas und Jeremys Beziehung war in der Männer-Villa ein großes Thema. Viele Verführerinnen vermuteten, dass Raffa ihrem Freund eine offene Beziehung aufzwingt. Jade Übach (31) ging sogar so weit, Raffa als "manipulativ und toxisch" zu bezeichnen. Für die 25-Jährige sind solche Aussagen "lächerlich". "Ich finde es schade, wenn Menschen sich auf Basis von ein paar Minuten ein so hartes Urteil erlauben, ohne unsere Geschichte wirklich zu kennen. Eine Beziehung besteht aus zwei Menschen – mit all ihren Stärken, Schwächen und auch Fehlern", stellt die Grafikdesignerin klar. Trotzdem zeigt sie auch Verständnis für die Verführerinnen: "Am Ende war es eben ihr Job, sich einzumischen."

Schon beim Lagerfeuer war Jeremy seine Enttäuschung über Raffas Bilder anzumerken. Auch im Promiflash-Interview macht er deutlich, wie sehr ihn die Aufnahmen getroffen haben. "Ich war schon überrascht. Man rechnet mit vielem, aber wenn man die Bilder dann wirklich sieht, ist das noch mal was anderes", gesteht der IT-Security-Engineer. Dabei haben ihn Raffas offene, flirty Art kaltgelassen. Gestört habe ihn vielmehr, "wie respektlos" Raffa über ihn und die Beziehung gesprochen habe. Wie das wohl in den nächsten Folgen weitergeht?

Instagram / raffaela.caramela Raffaela Caramela, "Temptation Island"-Kandidatin

RTL Paare von "Temptation Island", Staffel sieben

