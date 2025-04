Kim Virginia erklärt Hatern, warum ihr Bauch noch flach ist

Die Reality-TV-Stars Kim Virginia Hartung (29) und Nikola Glumac (29) erwarten derzeit Nachwuchs, doch kritische Stimmen zweifeln an der Echtheit der Schwangerschaft. Ein Grund dafür sei Kims noch immer sehr flacher Bauch, der für viele Fans Fragen aufwirft. Doch in ihrer Story auf Instagram sorgt die Beauty & The Nerd-Bekanntheit nun für Abhilfe. Es sei komplett normal, dass man bei erstmalig schwangeren Frauen den Babybauch meist erst zwischen der 16. und 25. Schwangerschaftswoche deutlich sehen würde, erklärt sie und fügt eine wissenschaftliche Erklärung an. Sie stellt außerdem klar: "Ich bin auch nicht im 6. oder 8. Monat, was ich hier und da mal gelesen hatte."

Die Gerüchte über eine mögliche Schwangerschaft der Reality-TV-Bekanntheit kursierten erstmals zu Beginn dieses Jahres. Denn Kim feierte den Jahreswechsel, ohne Alkohol zu trinken, wie sie stolz betonte. Ende Januar machte die 29-Jährige dann den ersten Schwangerschaftstest – und siehe da: Dieser war positiv. Die Influencerin müsste sich derzeit also mindestens in der zehnten Woche befinden, sodass es laut ihrer Erklärung noch etwas dauern könnte, bis der Babybauch richtig zu sehen ist.

Ein Fakt spricht jedoch dafür, dass Kim doch schon etwas weiter ist. Am Sonntag feierten sie und ihr Freund Nikola eine Gender-Reveal-Party: Sie verkündeten, dass sie sich auf ein kleines Mädchen freuen. In den meisten Fällen wird das Babygeschlecht zwischen der 19. und 22. Schwangerschaftswoche bekannt gegeben. Nach diesen Informationen wird sich bei Kim also höchstwahrscheinlich schon ganz bald ein Babybauch abbilden. Viele Fans wollen in dem Video der Babyparty bei Kim auch schon ein kleines Bäuchlein gesehen haben. "Als sie Nikola den Kuchen ins Gesicht schmiert, sieht man im Seitenprofil total ihren wachsenden Babybauch. Also alle, die hier sagen, wo ist denn der Bauch: Macht mal eure Augen auf", verteidigte sie ein User auf Instagram.

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia und Nikola Glumac

Anzeige Anzeige