Nach Babyparty-Drama: Kim Virginia Hartung geht es nicht gut

Kim Virginia Hartungs (29) Schwangerschaft sorgt regelmäßig für Schlagzeilen. Zuletzt veranstaltete die einstige Prominent getrennt-Teilnehmerin gemeinsam mit ihrem Freund Nikola Glumac (29) eine Gender-Reveal-Party, allerdings sind einige Zuschauer skeptisch, ob es bei der Schwangerschaft mit rechten Dingen zugeht. Offenbar sind diese Zweifel inzwischen zu viel für die Influencerin. "Mir geht es heute nicht so gut. Ich merke, dass ich einfach mehr Ruhe brauche und auch einfach nicht mehr so viel Hass und Negatives abkann wie früher", erklärt sie ganz offen in ihrer Instagram-Story. Aus diesem Grund wolle sich die werdende Mutter nun ein wenig "Me-Time" nehmen und Zeit im Bett verbringen.

Bei der Babyparty hatten Nikola und Kim verraten, dass sie eine Tochter erwarten. Aufmerksame Zuschauer wunderten sich allerdings, da außer dem Paar keine anderen Gäste zu sehen waren. "Warum feiern die eine Baby-Shower alleine?", hieß es in einem Kommentar unter einem Promiflash-Beitrag zu dem Thema. Ein anderer User fand: "Das ist einfach alles so unglaubwürdig. Wäre bisher nicht so viel übertrieben oder gelogen gewesen, würde man es ja glauben wollen. So hat es immer einen faden Beigeschmack."

Abseits der Kritik scheint es Kim und dem Ex-Partner von Gloria Glumac (32) zurzeit bestens zu gehen. Die beiden Realitystars wohnen gemeinsam in Kims Zuhause in Dubai. Allerdings wollen sich die Turteltauben vor der Ankunft ihres Nachwuchses noch einmal vergrößern. Im Netz verriet die 29-Jährige vor etwa zwei Wochen, dass sie auf der Suche nach einer größeren Bleibe seien. "Das Ganze wird eins der größten Projekte überhaupt", behauptete sie damals.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia und Nikola Glumac

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung im März 2025

