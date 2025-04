So verbringen die "Let's Dance"-Stars die Osterpause

Die Osterpause kommt für die Stars von Let's Dance wie gerufen – denn die wochenlange Vorbereitung und die emotionalen Höhen und Tiefen der Show haben bei den Tänzern und Promis ihre Spuren hinterlassen. Profitänzer Alexandru Ionel (30) fasst es im Gespräch mit RTL zusammen: "Wir sind körperlich und mental gerade im Eimer!" Gemeinsam mit seiner Ehefrau Patricija Ionel (30) plant er die Auszeit daher bewusst entspannt: Viel Kuschelzeit mit ihren drei kleinen Kindern steht auf dem Programm. Andere Teilnehmer gönnen sich einen Kurzurlaub. So zieht es Influencerin Sandra Safiulov, besser bekannt als selfiesandra (25), nach Mallorca, während Schauspielerin Simone Thomalla (60) sich auf entspannte Tage auf Gran Canaria freut. Der Profitänzer Evgeny Vinokurov (34) reist mit der gesamten Familie sogar nach Mexiko.

Für Renata (37) und Valentin Lusin (38), die nach dem Show-Aus von Schauspielerin Christine Neubauer (62) nicht mehr aktiv mit ihrer Tanzkunst begeistern, wird diese Pause eine besondere. Sie haben nun Zeit, sich ganz ihrer Familie zu widmen. Valentin verriet bereits im Interview mit RTL: "Ich habe meine Frau überrascht, wir fliegen ins Warme, nach Mallorca, und verbringen da drei, vier Tage mit Stella und mit der Familie." Während einige der Stars und Profis also Erholung suchen, sieht die Auszeit für andere etwas geschäftiger aus. Profitänzerin Anastasia Maruster hat Großes vor und nutzt die Pause, um ihre Hochzeit mit ihrem Verlobten Sergiu zu planen. Das große Fest soll im September 2025 in Moldawien stattfinden, was für das Paar viele Reisen und Vorbereitungen bedeutet.

Auch während der Pausenzeit zeigt sich, wie vielfältig das Leben der "Let's Dance"-Stars ist. Ob Familienzeit, Urlaubsentspannung oder die Planung eines Lebenshöhepunkts – die kurzen Auszeiten sind für die Tänzer und Promis essenziell, um die darauffolgenden Herausforderungen zu meistern. Insbesondere Alexandru und Patricija Ionel hingegen sprechen immer wieder davon, wie viel ihnen der familiäre Ausgleich inmitten des stressigen Showgeschehens bedeutet. "Als Tänzer dürfen wir nie durchhängen, das ist wirklich kräftezehrend. Aber die Kinder geben uns die Energie zurück", erklärte Alexandru einmal in einem TV-Interview. Mit frischer Energie starten die Stars schon bald wieder durch: Am 25. April heißt es wieder "Let's Dance" auf RTL!

RTL / Stefan Gregorowius Die "Let's Dance"-Tanzpaare

RTL / Stefan Gregorowius Selfiesandra und Zsolt Sándor Cseke bei "Let's Dance"

