Baby kommt heute: Katharina Eisenbluts Einleitung beginnt

Katharina Eisenbluts (30) Schwangerschaft hat ihren Höhepunkt erreicht: Wie die Influencerin jüngst in ihrer Instagram-Story verkündet, erblickt ihr kleines Wunder heute das Licht der Welt. "Die Einleitung beginnt. Heute ist es so weit, wir bekommen unser Baby! Wir sind so aufgeregt und können es kaum erwarten, unser kleines Wunder endlich in den Armen zu halten! Sie hat jetzt ein aktuelles Gewicht von 4.200 Gramm und wäre kein Frühchen mehr", fiebert die baldige Zweifachmama der Geburt entgegen. Ihre Gefühle und die des werdenden Papas seien "kaum in Worte zu fassen".

Die DSDS-Bekanntheit befindet sich aktuell in der 38. Schwangerschaftswoche. Unter den richtigen Umständen könnte das Baby theoretisch auch noch eine Weile im Bauch der Mama verweilen. Bei Katharina stand jedoch schon seit Längerem fest, dass die Geburt in der 38. SSW eingeleitet wird, da ihr Nachwuchs sonst zu groß für ihren Körper werden könnte. Mit etwas Sorge versuchte die Sängerin zuvor einiges, um möglicherweise doch ohne Einleitung gebären zu können – doch wie es scheint, ohne Erfolg.

Katharina ist mehr als bereit, ihr Baby endlich auf der Welt begrüßen zu dürfen. Wie sie bereits zu Beginn dieses Monats ehrlich berichtete, sei sie mittlerweile vollkommen "fertig". "Ich sage es euch, ich bin momentan so fertig, dass ich auch so weit bin, zu sagen: 'Okay, egal was jetzt kommt, ich bin bereit für diese Geburt.'" Zu diesem Zeitpunkt sei es für das Baby noch etwas zu früh gewesen, weswegen sie sich einerseits doch noch mehr Zeit bis zur Geburt wünschte, doch sie musste zugeben: "Ich persönlich habe aber das Gefühl, dass ich nicht mehr lange kann. Da muss ich auch ganz ehrlich sein, mir tut alles weh, [...]."

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut im April 2025

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, April 2025

