Gene Hackman und Ehefrau Betsy noch immer nicht bestattet

Gene Hackman (✝95) und seine Ehefrau Betsy Arakawa wurden Ende Februar tot in ihrem Haus in Santa Fe, New Mexico, gefunden. Jetzt, über einen Monat später, sollen die Leichname der beiden noch immer nicht von Familienangehörigen zur Bestattung abgeholt worden sein. Dies bestätigte laut TMZ das Büro des zuständigen medizinischen Ermittlers. Obwohl das Büro angab, dass ein Zeitraum von vier Wochen an sich nicht ungewöhnlich sei, mutmaßen inzwischen verschiedene Medien, dass die lange Zeit auf angespannte innerfamiliäre Verhältnisse zurückgeführt werden könnte. Gene hinterlässt drei erwachsene Kinder aus seiner ersten Ehe mit Faye Maltese. Die Geschwister Christopher, Leslie und Elizabeth hatten bereits in einer Stellungnahme ihre Trauer über den Verlust ihres Vaters und dessen Frau ausgedrückt.

Berichten zufolge könnten auch Komplikationen beim Nachlass eine Rolle spielen: Gene soll sein gesamtes Vermögen von 75 Millionen Euro allein Betsy vermacht haben, deren eigener Tod nun den Verteilungsprozess verkomplizieren könnte. Wie aus Dokumenten hervorgeht, die TMZ vorliegen, sei Betsys gesamter Besitz für wohltätige Zwecke bestimmt. Die 63-jährige Pianistin soll rund eine Woche vor Gene verstorben sein, nachdem sie sich mit dem Hantavirus infiziert hatte – einer seltenen, durch Nagetiere übertragenen Krankheit. Gene, der an fortgeschrittener Alzheimer-Erkrankung und Herzproblemen litt, starb kurz darauf im Alter von 95 Jahren.

Gene hatte in Interviews über die Jahre immer wieder zugegeben, dass sein Verhältnis zu seinen Kindern teils belastet gewesen sei, etwa durch seine zeitintensive Arbeit in Hollywood. In späteren Jahren habe er aber versucht, die Beziehung zu verbessern. Tochter Leslie äußerte sich wenige Wochen nach seinem Tod positiv über Betsy und beschrieb die Ehe als glücklich und voller gegenseitiger Fürsorge. Gene, der seit 2004 nicht mehr vor der Kamera gestanden hatte, galt als einer der größten Schauspieler seiner Generation – doch für seine Hinterbliebenen sei er vor allem ein geliebter Ehemann, Vater und Großvater gewesen, so die Familie in ihrem Nachruf.

Anzeige Anzeige

ActionPress / ALL ACTION Schauspieler Gene Hackman und seine Frau Betsy

Anzeige Anzeige

Getty Images Gene Hackman im Februar 2005

Anzeige Anzeige