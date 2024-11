Sommerhaus-Aus: Diese Kandidaten haben Gloria enttäuscht

In Folge neun endete Das Sommerhaus der Stars für Gloria Glumac (32) und ihren Partner Micha (33). Bei der letzten Nominierung vor dem Halbfinale bekamen das Realitysternchen und ihr Liebster die meisten Stimmen von ihren Mitstreitern und mussten das Spielfeld räumen. Vor allem die Nominierung durch Sam Dylan (33) und Rafi Rachek (34) habe die 32-Jährige nachhaltig enttäuscht, wie sie im Promiflash-Interview verrät: "Sam und Rafis Stimme war eine richtige bodenlose Enttäuschung. Vor allem Sams Verhalten danach war einfach unterirdisch und zeigt seinen ekelhaften Charakter."

Dass die Blondine von ihren vermeintlichen Freunden "ein Messer in den Rücken gerammt bekommen hat", frustriere sie zutiefst. "Sam und Rafi sind einfach richtig link und hinterlistig", stellt Gloria ihre Haltung zu dem Paar im Interview noch einmal klar und fügt hinzu: "Ich bereue, dass ich mit Rafi zu eng war und meine Hand für ihn ins Feuer gelegt habe."

Nicht nur mit ihren Mitstreitern, sondern auch mit ihrem Partner ist sie in der Show aneinandergeraten. In der achten Folge forderte die Reality-TV-Bekanntheit eine Kuscheleinheit von ihrem Freund ein. Statt sie liebevoll in den Arm zu nehmen, wies Micha sie in die Schranken: "Das heißt nicht 'Ich will in deinen Arm'. [...] Was stimmt mit dir nicht, Alter? Jetzt hast du kurz zwei Minuten Sendepause." Gloria nahm das gekränkt zur Kenntnis und machte ihrem Ärger bei den anderen Kandidaten Luft: "Das kotzt mich so an. Dann muss ich darum betteln, als wäre ich so eine Eklige, Hässliche, die stinkt." Nach einem Vieraugengespräch konnten Gloria und Micha die Wogen wieder glätten.

Sam Dylan und Rafi Rachek, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2024

Gloria Glumac und ihr Freund Michael im Sommerhaus

