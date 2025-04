Dominic weinte: Die Geburt überwältigte Katharina Eisenblut

Katharina Eisenblut (30) könnte nicht glücklicher sein: Die DSDS-Bekanntheit durfte kürzlich ihre Tochter auf der Welt begrüßen. Im Gespräch mit RTL berichtet sie nun von der Geburt. Dabei verrät sie, dass die Ankunft ihres gemeinsamen Nachwuchses für ihren Partner Dominic Höppner und sie ein "sehr emotionaler, ganz intimer Moment" war, den sie niemals vergessen werden. "Ich habe Dominic angesehen, und er hat geweint, auf eine Art, wie ich es noch nie bei ihm gesehen habe. Diese Tränen, diese ehrliche Rührung, das war für mich unbeschreiblich", erzählt die Influencerin. "Und als ich dann unsere Tochter das erste Mal in den Armen gehalten habe, war ich einfach nur erfüllt. Sie ist so wunderschön. Ich war komplett überwältigt von Glücksgefühlen."

Im Vergleich zur Geburt ihres ersten Kindes ging dieses Mal alles sehr viel schneller: Katharina lag rund 16 Stunden mit ihrem Sohn Emilio in den Wehen – ihre Tochter erblickte bereits nach drei Stunden das Licht der Welt. "Ich hätte wirklich nicht damit gerechnet, und umso schöner war es, wie harmonisch und ruhig der ganze Moment abgelaufen ist", erinnert sie sich. Während die 30-Jährige den Namen ihrer Kleinen bisher nicht verraten hat, gibt sie ein anderes süßes Detail preis. "Sie hat so lange Haare. Für ein neugeborenes Baby wirklich außergewöhnlich. Wir mussten direkt schmunzeln, als wir sie das erste Mal gesehen haben. Es ist einfach zu süß", schwärmt sie.

Die frischgebackene zweifache Mutter verkündete erst gestern, dass es nicht mehr lange dauern würde, bis ihr Nachwuchs geboren werde. "Die Einleitung beginnt. Heute ist es so weit, wir bekommen unser Baby! Wir sind so aufgeregt und können es kaum erwarten, unser kleines Wunder endlich in den Armen zu halten!", schilderte sie auf Instagram. Vor wenigen Stunden gab Katharina dann bekannt, nach den vielen Anstrengungen und Komplikationen der vergangenen Wochen, ihr Mädchen endlich auf die Welt gebracht zu haben. "Unser kleines Wunder ist da. Wir melden uns, sobald ich etwas mehr Kraft habe, mit einem Update", schrieb sie in ihrer Instagram-Story.

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut mit Dominic Höppner und Sohn Emilio

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, Influencerin

